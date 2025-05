Luda i nezaboravna sezona je za košarkašicama ŽKK Virovitice. U tri najmlađe kategorije (Z-11, Z-13 i Z-15) Virovitičanke su odnijele titulu prvakinja Regije Sjever, ali na koji način – bez ijednog poraza. Takva dominacija još nikada u ovom natjecanju nikome nije pošla za rukom.

Navedenom svakako treba dodati da su u te tri kategorije bile viceprvakinje Hrvatske u Z-11, pete u Z-13 i šeste u Z-15 što je klub iz Virovitice vinuo u sam vrh Hrvatske kada se radi o radu s mlađim dobnim kategorijama.

Posljednje u nizu bilo je gostovanje djevojaka do 15 godina starosti u Varaždinu gdje su se susrele sa starim rivalom i prijateljicama Eco Neta. Varaždinke su držale priključak do poluvremena no tada su Virovitičanke ubacile u brzinu više i utakmicu mirno privele kraju za konačnih 78:46.

Djevojkama još predstoji odigrati “Final Four” međunarodne LWB lige koji će se uskoro odigrati u Sloveniji.

ŽKK Virovitica – ŽKK Eco Net 78:46

ŽKK Virovitica: Iva Knežević 32, Iva Marošević 12, Viktorija Maljak 4, Tesa Slanac 16, Lavinija Subota 5, Klara Švarbić 5, Katarina Kanjka, Olja Radulović, Lorena Kanižaj 6, Lena Knežević, Ana Lesić, Tara Posavec i Dora Bardić.

(ŽKK Virovitica)