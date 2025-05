U Orahovici je održana redovna izvještajna i izvanredna izborna Skupština Rukometnog kluba Orahovica, kluba koji je primjer zdravog kolektiva i istinskog razvoja sporta u Orahovici. Skupštini su nazočili gradonačelnik Orahovice Saša Rister, predsjednik Rukometnog saveza VPŽ Antun Blažević, tajnik istog Mario Šolc, predsjednik Zajednice športskih udruga grada Orahovice Stjepan Dujmić, predstavnice Ženskog rukometnog kluba Orahovica te mnoštvo članova i igrača kluba. Nakon uvodnog dijela, o radu u proteklom razdoblju govorio je predsjednik Samir Šahinović istaknuvši kako je ponosan na sve aktivnosti i rezultate kluba, a posebno na činjenicu kako je u klubu sve više dječaka koji su budućnost kluba.

– Što ste tiče seniorske ekipe, u početku smo imali velikih problema s ozljedama, no ipak smo se ekipirali i pokazali koliko vrijedimo. Važno je reći da ustrajemo u radu s najmlađima koji nisu opterećeni nikakvim rezultatima, imamo 30-ak dječaka u pogonu i vjerujem da će taj broj još rasti jer smo doista stvorili sve preduvjete da djeca uživaju u ovom sportu. Moram svakako reći da mlađe uzraste vode licencirani treneri, naš bivši igrač Marko Cingel te trener prve momčadi Damir Knežić što govori koliko je klubu stalo do rada s mladima kako bi rukomet kao i do sada imao zapaženo mjesto u sportu u našem gradu. Zahvaljujem se Rukometnom savezu VPŽ, predsjedniku i tajniku koji su nam stalno na raspolaganju te Gradu i gradonačelniku Saši Risteru koji je imao veliko razumijevanje za nas kao i predsjednik ZŠU grada Orahovice Stjepanu Dujmiću– rekao je između ostalog Šahinović. U nastavku su podnesena ostala radna izvješća, a potom su se na prošli periodi osvrnuli treneri seniorske ekipe Damir Knežić i mlađih dobnih uzrasta Marko Cingel.

– Moram pohvaliti ekipu na učinjenom u natjecanju 2. HRL Istok, da je bilo malo više sportske sreće i da su se neke stvari malo bolje poklopile uhvatili bi i koje mjesto više. Ipak kapa dolje ovim momcima koji su iznijeli tešku sezonu i nadam se da svi ostaju i za iduću. Posebno sam sretan što je u dvorani sve veći broj dječaka koji marljivo rade i pokazuju da je rukomet u Orahovici siguran- istaknuo je Knežić.

– Mlađe dobne skupine natječu se u ligama HRS-a za uzraste do 9, 10 i 11 godina, imamo oko 30 igrača i odradili smo u proteklih godinu i pol preko 100 aktivnosti. Odaziv je bio dobar, ali mora biti još bolji na čemu ćemo intenzivno raditi. Krajem prošle godine uz pomoć Ministarstva i Sportske zajednice VPŽ te velikim dijelom naših sponzora nabavili smo kompletnu opremu za dječake što je bilo jako važno. Želja nam je uskoro krenuti i sa školom rukometa u dječjem vrtiću koji danas zahvaljujući Gradu ima lijepu dvoranu da najmlađa djeca mogu učiniti prve rukometne korake. Moram naglasiti da nam je za sljedeću sezonu nužan još jedan trener jer planiramo pokrenuti uzrast do 13 godina– rekao je Cingel. U nastavku Skupštine održan je izvanredni izborni dio skupštine jer se nakon 16 godina na mjestu predsjednika odlučio povući čovjek koji je orahovački muški rukomet podigao na nevjerojatnu razinu, Samir Šahinović. Prepun emocija obratio se nazočnima te rekao da još uvijek ne vjeruje kako mu je utakmica protiv Pakraca u posljednjem ovosezonskom kolu bila posljednja na mjestu predsjednika.

– Nakon 16 godina napuštam voljeni klub kako bi prepustio mlađima da ga vode jer su se oni profilirali i pokazali da mogu mirno otići jer je klub u pravim i sigurnim rukama. Sretan sam i ponosan što je RK Orahovica danas stabilan i uspješan drugoligaš koji uspješno predstavlja svoj grad gdje god pošao. Za mene je RK Orahovica svetinja, svih ovih 15 godina vodio sam predivne ljude, igrače, trenere i članove kluba i nadam se da sam svima njima usadio tu svoju ogromnu ljubav prema rukometu i ovom velikom klubu. Posebno hvala mojoj obitelji koja je me razumjela sve ove godine, dapače u svemu mi pomagala i bila dio ove naše prelijepe rukometne obitelji. Bila mi je čast biti predsjednik ovoga kluba sve ove godine, a mi svi zajedno uvijek ćemo ostati tvrd orah– rekao je Šahinović koji je potom na oproštaju od kapetana Tomislava Rotima primio uramljeni dres kluba s brojem 16, posebnu zahvalnicu za doprinos u razvoju rukometa na području županije od predsjednika Rukometnog saveza VPŽ Antuna Blaževića te zajedničku fotografiju s kraja ove sezone od Uprave kluba.

Potom su uslijedili izbori za novo vodstvo kluba u koje su izabrani: za novog predsjednika Željko Straka, za dopredsjednika Alen Šahinović, dužnost tajnice vršit će Nina Šahinović dok uz navedene novi Izvršni odbor još čine Mario Szebenji, Helena Švarc, Zoran Lenard, Nikola Sebenji, Ivan Hegediš, Domagoj Steiner, Tomislav Rotim i Saša Kršija, dok novi Nadzorni odbor čine predsjednik Boris Steiner te članovi Robert Šahinović i Igor Stojić.

– Što reći nakon 16 godina rada velikog čovjeka Samira Šahinovića nego da je teško iza njega preuzeti i voditi klub koji je on učinio velikim u svakom pogledu. Ipak, dat ću sve od sebe da nastavim istim putem kako bi rukomet i dalje bio ponos svoga grada od najmlađih uzrasta do seniora. Od srca hvala Samiru na svemu što je učinio, nastavljamo njegovim koracima, siguran sam s novim pobjedama u svakom pogledu– rekao je novi predsjednik Straka. Na kraju skupštine obratili su se gosti, predsjednica ŽRK Orahovica Emanuela Maričić, istaknuvši odličnu suradnju dvaju klubova koja je rezultirala velikoj promociji rukometa u gradu. Rad kluba pohvalio je predsjednik ZŠU grada Stjepan Dujmić, a potom se obratio gradonačelnik Saša Rister.

– Prije svega ogromna zahvala i pohvala gospodinu Samiru Šahinoviću koji je svojim radom zadužio sport i grad općenito. On i njegova obitelj su zaista zaslužili svaku pohvalu, od orahovačkom muškog rukometa su napravili čudo, klub koji je ponos svoga grada. Čestitam i trenerima na zapaženim rezultatima i odrađenom radu, naravno Grad vam je uvijek na raspolaganju posebno u pogledu rada s najmlađima. Sport je ono što nas ujedinjuje i spaja, a vidimo da je rukomet jedan od onih sportova koji to posebno čini i zato svi moramo raditi još više na dobrobit svakog sporta, a posebno ovoga- rekao je Rister. Predsjednik Rukometnog saveza VPŽ Antun Blažević biranim je riječima govorio o RK Orahovici i posebno predsjedniku Samiru Šahinoviću.

– Posebna je i velika čast biti ovdje u ovom klubu koji je pokazao svu ljepotu i vrijednost rukometa. Kada se jedna obitelj cijela uključi i daje sve od sebe za klub vođena entuzijastom kakav je Samir, to je nešto posebno i vrijedno divljenja. Čestitam vam na svemu što činite i dajete za rukomet, mi smo kao i uvijek na raspolaganju za bilo što i budite i dalje ovako vrijedni i puni ljubavi prema ovom plemenitom i jednom od najtrofejnijih hrvatskih sportova– zaključio je Blažević.

U zaključku skupštine novi dopredsjednik RK Orahovica Alen Šahinović naglasio je kako klub pokreće radno tijelo za rad s djecom kojeg će uz trenere činiti roditelji kako bi se pojačala pomoć radu s najmlađima, a prvi predsjednik istog je Vladimir Grgurić.

(icv.hr, vg)