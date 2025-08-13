U posljednjoj utakmici u skupini C Europskog prvenstva B divizije košarkaška U-16 reprezentacija Hrvatske, za koju nastupa i Orahovčanin Tomislav Kostelac, svladala je Ukrajinu sa 79:69. I Ukrajina i Hrvatska do tog su trenutka bile neporažene i bez obzira na ishod utakmice, znalo se da obje reprezentacije prolaze dalje u četvrtfinale. Ipak, na parketu se vodila borba za prestiž: prvo mjesto u skupini i bolju startnu poziciju u nokaut fazi.

Kao i u ranijem susretu s Danskom, ulazak u utakmicu bio je nešto slabiji, imali su Ukrajinci i 11:16 dvije minute do kraja dionice, ali se Hrvatska vratila koševima Luke Lenija Ukića i Zdravka Perića za 15:16.

Početak druge dionice također nije donio željeni ritam, pa su Ukrajinci stigli i do najveće prednosti od +11 (15:26)., no tada kreće eksplozija hrvatskih kadeta koji rade seriju od 12 poena (od čega 8 Zdravka Perića) do vodstva na 27:26. Hrvatska je do poluvremena zadržala prednost (35:31).

U nastavku susreta izabranici Roka Lenija Ukića nastavili su kontrolirati igru. Trica Luke Lenija Ukića za 54:44 donijela je prvu dvoznamenkastu prednost, a u posljednju četvrtinu ušlo se s +8 (56:48). Ukrajinci do kraja nisu uspjeli zaprijetiti, a Hrvatska je rutinski zaključila dvoboj i slavila 79:69.

Najbolji igrač utakmice, Luka Leni Ukić, postigao je ukupno 24 poena, a Toni Garma je upisao double-double učinak s 18 poena i 10 skokova. Zdravko Perić je dodao 16, a Ante Garac 12 poena. Tomislav Kostelac odigrao je 10 minuta, postigao je 5 poena uz 4 skoka. Fotogaleriju s ovog susreta možete pogledati OVDJE.

Slijedi dan odmora, a u četvrtak, 14. kolovoza četvrtfinale s Češkom.

(icv.hr, hks-cbf.hr)