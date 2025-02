Nakon što su u prvom kolu Prve hrvatske pretkadetske lige košarkašice ŽKK Virovitice u neizvjesnoj utakmici tijesno poražene od najbolje zagrebačke ekipe Folka Borovje, drugo kolo donijelo im je gostovanje u Sisku protiv istoimenog domaćina koji se prošle godine plasirao na final four, odnosno među četiri prvoplasirane ekipe u Hrvatskoj. Prošle godine Siščanke su bile uspješnije pa su se Virovitičanke potajno nadale uzvratu za prošlogodišnji poraz. Od samog početka domaće igračice pokušale su nametnuti visok ritam kojim su htjele slomiti Virovitičanke no to im nije uspijevalo te su igračice ŽKK Virovitice prvu četvrtinu riješile s velikih pet koševa razlike. Potrošnja energije bile je enormna što je rezultiralo nešto lošijim postotkom šuta no Virovitičani su znali da imaju nešto „dužu klupu“ te u se nadali da će vremenom, ako Siščanke ne pobjegnu previše, uspjeti slomiti utakmicu. Nakon odlične prve četvrtine drugi kvartal ipak je pripao domaćim igračicama koje su do poluvremena povele 29:27.

U tim trenucima porasla je nada u stožeru Virovitičana jer se vidio umor kod domaćih dok je trener Domišljanović uspijevao više rotirati svoje igračice te su s razlogom očekivali da će se to uskoro pokazati na terenu. Nakon uvodnih nekoliko minuta vidjelo se da Siščanke popuštaju u pritisku što je ostavilo više prostora za svježije gostujuće igračice koje su treću četvrtinu dobile s 15:6. Virovitičanke su odigrale odličnu četvrtinu osobito u obrani i gotovo zaključale svoj koš. Velikih sedam koševa razlike u posljednjoj četvrtini uspjeli su čak povećati na konačnih 56:46 i veliko, veliko slavlje na kraju.

Trener Danijel Domišljanović bio je prezadovoljan pokazanim u prve dvije utakmice jer su djevojke iskazale veliku borbenost i zalaganje što je logično rezultiralo i nešto lošijim postotkom šuta.

– Ovo su ipak utakmice na znatno višoj razini nego što smo navikli igrati gdje treba ulagati ogroman napor, osobito u obrani, što se normalno onda reflektira i na mogućnosti djevojaka u napadačkoj fazi. Za nas kao malu sredinu ovo je jednostavno Liga prvaka. Mogu reći da smo u obje utakmice dali svoj maksimum u ovom trenutku što me kao trenera posebno veseli te pokazali da se nalazimo u vrhu košarke u Hrvatskoj. Moram priznati da gode i pohvale kolega trenera iz drugih klubova na poslu koji odrađujemo mi treneri u Virovitici jer već duži niz godina držimo visoku razinu kvalitete za jednu ipak malu i do negdje prije nepoznatu sredinu što se ženske košarke tiče. Sada nam u trećem kolu predstoji osječka Mursa koja je obje dosadašnje utakmice protiv djevojaka s kojima smo igrali riješila s 40-ak koševa razlike. Bit će to dobra prigoda da vidimo kako stojimo s ponajboljom ekipom u ovom godištu – rekao je trener Domišljanović.

ŽKK Sisak – ŽKK Virovitica 46:56

ŽKK Virovitica: Iva Knežević 18 (1×3), Iva Marošević 4, Viktorija Maljak 6, Tesa Slanac 4, Lavinija Subota 4, Dorotea Blažičević 3, Klara Švarbić, Katarina Kanjka, Olja Radulović, Lorena Kanižaj 7, Tena Derežić, Mia Milković, Tena Viljevac i Marta Jurić.

ŽKK Folka Borovje – ŽKK Virovitica 67:54

ŽKK Virovitica: Iva Knežević 19, Iva Marošević 4, Viktorija Maljak 7, Tesa Slanac, Lavinija Subota 15, Dorotea Blažičević 4, Klara Švarbić 2, Katarina Kanjka, Olja Radulović, Lorena Kanižaj 3, Tena Derežić, , Mia Milković, Tena Viljevac i Marta Jurić.

(ŽKK Virovitica)