Koliko rukometašima Orahovice znači domaći parket i huk s tribina pokazalo se u sklopu 13. prvenstvenog kola 2. HRL Istok u kojem su domaći rukometaši ugostili lidera prvenstva- momčad Ivana iz Starih Mikanovaca. Sve je počelo sjajnim uvodom u kojem su svi rukometaši izašli u pratnji pomlatka RK Orahovice i ŽRK Orahovice uz gromoglasna pljesak s tribina, a onda je krenula žestoka bitka za svaku loptu.

Bolje je krenula Orahovica s uvodnih 4:0, no odličan gost brzo poravnava. Prednost je svaku minutu prelazila s jedne na drugu stranu, a na poluvrijeme se otišlo u egalu rezultaom 15:15. U drugom dijelu ista slika, u samom početku malo su se bolje snašli gosti i poveli s tri pogotka razlike (16:19), no “time-out” trenera Knežića vratio je domaće u igru. Kompletna utakmica mogla bi se sažeti u posljednje dvije minute, naime Orahovica ima +2 (28:26), gosti smanjuju na -1 i Orahovica ima zadnji napad koji promašuje deset sekundi prije kraja. Slijedi brzi uzvrat na drugoj strani, no orahovački vratar Rinčić prvo skida udarac s devet metara, a potom i zicer sa šest i Orahovica može slaviti, svladan je lider u fantastičnoj atmosferi pred gotovo punom dvoranom.

– Prije svega čestitamo momcima iz Mikanovaca na fer i korektnoj igri, koju su zajednički s našim dečkima prikazali i pružili praznik rukometa svim ljubiteljima ovog sporta na današnjoj utakmici. Čestitke i našim momcima i treneru koji su pokazali ponovo svima u Orahovici i regiji koliko mogu, vrijede i znaju. Posebna zahvala gostujućim navijačima iz Mikanovaca koji su bili fer navijači, a šećer na kraju su naši dječaci iz škole rukometa te curice iz ŽRĶ Orahovica i njihovi roditelji koji su uveličali ovu veliku utakmicu te im posebno i veliko hvala. Idemo dalje svi zajedno– rekao je tajnik RK Orahovica Alen Šahinović.

Zadovoljan ovom utakmicom bio je i orahovački rukometaš Domagoj Bot.

– Odlična igra i borbenost te pohvala za trenere i sve moje suigrače. Konačno mogu reći, danas je pobijedila Orahovica. Toliko zajedništva, snage i vjere jedni u druge nema svugdje… Hvala svima na tribinama na podršci, vjerujem da je ovo neka nova verzija, novo ruho ovog kluba, te da ni publika kao ni mi igrači nismo još svjesni što smo večeras napravili. Nemam riječi… ponosan sam što sam dio ove ekipe i ovog grada– rekao je nakon utakmice Domagoj Bot, čovjek koji je s grčevima odradio cijelu utakmicu i kao i svi ostali njegovi suigrači ostavio srce na parketu.

Posebna poruka došla je iz svlačionice nakon završetka susreta. Kapetan Tomislav Rotim okupio je ekipa u zagrljaju i rekao:

– Momci, kapa vam svima do poda, ovo može samo veliko srce, dobili smo velikog i iznimno jakog protivnika. Svaka vam čast svima, a vi koji danas niste imali minutažu, nemojte se ljutiti, budite ponosni što smo tu zajedno i svi smo jednako zaslužni za ovu veliku pobjedu– poručio je Rotim.

Trener Damir Knežić nije puno pričao nakon utakmice, njegov rijetko viđen osmijeh govorio je sve.

– Čestitam dečkima, odradili su vrhunski ovu utakmicu jer ovo je momčadska pobjeda i pobjeda koja za nas znači jako puno– rekao je Knežić.

RK ORAHOVICA – RK IVAN 28:27 (15:15)

RK Orahovica: Ladnjak, Rotim 3, Petrović 1, Horvatek 3, Čuić 3, Kuricek, Žiška, Poljak 7, Lovrić T. 1, Rinčić (15 obrana), Kolarić 2, Koppi, Bot 6, Paljušić, Steiner, Lovrić M. 2, trener: Damir Knežić.

