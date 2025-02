Dagur Sigurdsson donio je odluku o tome tko će biti sljedeći kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Iako je očekivanje većeg dijela javnosti bilo da će Domagoja Duvnjaka naslijediti Luka Cindrić, sljedeći najiskusniji reprezentativac, Sigurdsson se odlučio za Ivana Martinovića, a Martinović je bio i želja čitatelja Indexa prema rezultatima današnje ankete.

Duvnjakovim odlaskom nakon osam godina ostalo je i upražnjeno mjesto kapetana. On je na toj poziciji naslijedio Marka Kopljara, dok su kapetani reprezentacije kroz povijest još bili Alvaro Načinović, Goran Perkovac, Patrik Ćavar, Slavko Goluža, Petar Metličić i Igor Vori.

U utakmicama na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu u kojima nije bilo Duvnjaka kapetan je bio Igor Karačić, ali i on se oprostio od reprezentacije. Prvotni plan Dagura Sigurdssona bio je da Duvnjakovu traku u tim susretima nosi Luka Cindrić, no to nije bilo moguće zbog njegove ozljede. Očito tako neće biti ni u budućnosti.

