Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija, za koju nastupa i Slatinčanka Tena Jurlina, inače igračica Podravke Vegete, uvjerljivo je danas, 5. kolovoza, poražena od Crne Gore (20:31) u drugom kolu Glavne skupine I i osvojit će treće mjesto, ali četvrtfinale je ipak tu. Sada se čeka rasplet ostalih susreta koji se igraju kasnije večeras da vidimo protiv koga će igrati u četvrtzavršnici. Inače, prvi je to poraz mladih hrvatskih rukometašica na Europskom prvenstvu u Crnoj Gori.

Umor od teškog i iscrpljujućeg susreta protiv Francuske dan ranije, ali i važnost susreta učinili su svoje kada je u pitanju prvo poluvrijeme susreta s domaćinom. Čak šest prvih napada propustile su realizirati naše mlade rukometašice, a Crna Gora je zabila tri i tako si kupila mogućnost nešto mirnije igre. Naš prvi pogodak tako je stigao tek nakon osam i pol minuta igre.

Već u desetoj minuti Crnogorke su otišle ne plus četiri (1:5), a kada takvu prednost ima domaćin kojemu su bodovi bili životno važni, to je teško stizati. Ipak, hrvatske su se rukometašice probudile sredinom poluvremena, zabile tri za redom i stigle na minus jedan (4:5).

Nakon toga više nisu uspjele uhvatiti takav priključak. Crna Gora imala je više mirnoće u napadu, raznovrsniju igru. Agresivnost naše obrane bila je daleko slabija nego u prethodnim susretima i domaće igračice to su sjajno koristile. U završnici prvoga dijela imali smo priliku s dvostrukim crnogorskim isključenjem, ali ni tu priliku nisu iskoristile naše rukometašice i na predah se otišlo s četiri pogotka viška na strani domaćina (11:15). Hrvatska je bila na samo 41, a Crna Gora korektnih 62 posto realizacije.

Sve dvojbe oko pobjednika riješene su već nakon desetak minuta igre u nastavku. Hrvatska se nastavila mučiti kako da dođe do pogotka, a Crna Gora jednostavno je letjela terenom, osjetila našu nemoć i iskoristila je svoju priliku. Hrvatske rukometašice u trećoj su četvrtini postigle samo dva pogotka i to sa sedam metara. Prvi pogodak iz igre stigao je tak nakon toga. Za to vrijeme Crna Gora je bila na 11 pogodaka prednosti.

Izbornik Ivan Jerković stoga je u zadnjoj četvrtini susreta povukao većinu udarnih snaga i dao priliku igračicama koje su manje igrale. Najveća prednost Crne Gore bila je plus 14 (16:30). Završilo je s tri pogotka manje, odnosno 11 razlike (21:30), ali to ne mijenja bitno sliku našeg nastupa. Iva Sunčica Mastelić skupila je osam obrana. Tena Jurlina i Katja Gregurić koja je izabrana za igračicu susreta dale su po četiri pogotka. Kod domaćina sjajna vratarka Maša Dubljević sa 16 obrana. Martina Knežević postigla je osam pogodaka.

Kasnije večeras igraju Francuska i Poljska. Dobiju li Francuskinje taj susret, a to je realno očekivati, Hrvatska, Crna Gora i Francuska imat će po četiri boda. Na međusobnoj ljestvici te tri ekipe, Hrvatska ima najslabiju gol-razliku i bit će treća. Ipak, kao jedna od dvije najbolje trećeplasirane ekipe prolazimo u četvrtfinale. S kim će igrati, znat će se tek iza 21.00 sat kada završe sve ostali susreti.

