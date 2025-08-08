Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija, za koju nastupa i Slatinčanka Tena Jurlina, pobijedila je Mađarsku (32:26) u četvrtfinalu Europskog prvenstva i ide u borbu za medalje na Europskom prvenstvu u Crnoj Gori. Bila je to još jedna briljantna predstava naše rukometne mladosti koja je vodila od početka do kraja susreta. U polufinalu je čeka Španjolska.

Hrvatska je sjajno ušla u utakmicu i vrlo brzo povela 2:0 pa 3:1, 4:2, sve do 6:2 u devetoj minuti što je natjeralo mađarsku klupu da zatraži minutu predaha. Izvrsno je naša vanjska linija surađivala s crtom u prvoj četvrtini pa stoga i ne čudi u veliki broj pogodaka koje su naše rukometašice postigle sa šest metara, posebno u prvoj četvrtini.

Mađarska je sredinom poluvremena na trenutak uhvatila priključak jer je prvi put zabila dva pogotka za redom i najprije stigla na minus dva (10:8) pa nakon toga i samo pogodak zaostatka (11:10), ali nisu uplašile našu ekipu. Karakter koji pokazuju na ovom natjecanju mlade hrvatske rukometašice zbilja je za pohvaliti. Brzo su odgovorile nizom od tri pogotka za redom i sve opet vratile u mirne vode (14:10). Bez većih poteškoća tu su prednost obranile i na predah otišle sa 17:13.

Mađarska je u drugi dio ušla s jako agresivnom obranom. I dosta skupo su to platile jer je Hrvatska s igračicom više prilično lako pronalazila put do njihove mreže. Tako su hrvatske rukometašice već u 39. minuti prvi put pobjegle na plus šest (22:16). Odlična je u tim trenucima na našim vratima bila Mare Čuraković koja je na kraju skupila 10 obrana i izabrana je za igračicu susreta.

Tempo igre hrvatske reprezentacije nije padao gotovo niti jednog trenutka u drugom poluvremenu, premda im je to bila šesta utakmica u devet dana. Iskustvo igranja dvije prijateljske utakmice s Mađarskom u pripremnom razdoblju sjajno je, čini se, došlo igračicama, ali i izborniku Ivanu Jerković jer jasno se vidjelo da je za svaku mađarsku akciju imao pripremljen plan.

Hrvatska je sredinom drugog dijela imala najveću prednost od osam pogodaka. Mađarska klupa tada je zatražila minutu predaha. I mora se priznati, jednim dijelom uspjela je srušiti naš ritam jer su dale tri pogotka za redom, a Hrvatska je uz sve to propustila realizirati jedan sedmerac. Ali ni to nije poljuljalo samopouzdanje hrvatskih igračica.

Brzo su ponovno stabilizirale svoju igru pa su lako pronašle i rješenje za mađarsku obranu 3-3. I gotovo rutinski privele susret kraju za veliku pobjedu i slavlje u Podgorici.

Tena Jurlina u pobjedu je ugradila svoja tri pogotka, s osam pogodaka Antea Jerković bila je naša najučinkovitija igračica, dok je kod Mađarske najbolja bila Maja Marta Takacs s pet pogodaka.

Hrvatska će u polufinalu igrati protiv Španjolske koja je bila bolja od Švicarske (29:27). Taj je susret na rasporedu već danas, 8. kolovoza u 19:30 sati. U drugom polufinalu sastaju se Crna Gora koja je pobijedila Francusku nakon produžetaka 31:29 i Slovačka koja je slavila protiv Danske 30:29.

Inače, Hrvatska je prije dvije godine u Sloveniji bila u polufinalu, a do sada je u povijesti europskih prvenstava osvojila jednu medalju i to brončanu 2009. godine u Finskoj.

(hrs.hr)