Košarkašica Ženskog košarkaškog kluba Virovitica Iva Knežević, u dresu Hrvatske, danas će igrati u susretu za treće mjesto ovogodišnjeg Slovenia Balla!

Slovenia Ball okuplja ponajbolje reprezentacije u Europi do 14 godina starosti, a kako u ovoj kategoriji nema prvenstva Europe, ovo natjecanje s pravom nosi epitet otvorenog prvenstva starog kontinenta.

Hrvatske košarkašice pod vodstvom trenerice Anđe Jelavić poražene su u subotu u polufinalu turnira od Poljske rezultatom 63:53.

Poljska je bolje otvorila utakmicu i prvu četvrtinu dobila 18:13. Hrvatska je imala nekoliko dobrih akcija u tranziciji no protivnice su prednost gradile na čvrstoj igri pod košem i kontroli skoka. U drugoj četvrtini naše su djevojke pokušale ubrzati ritam i serijom od nekoliko vezanih poena spustile razliku, ali Poljska je odgovorila i na poluvrijeme otišla s vodstvom 33:26.

Treća četvrtina pokazala se ključnom – Poljakinje su iskoristile nekoliko naših izgubljenih lopti i brzim poenima povećale prednost na dvoznamenkasti iznos, u jednom trenutku i do +14. Ipak, Hrvatska nije posustala. U posljednjoj četvrtini igrale su agresivnije, dobivši tu dionicu 17:16 no za potpuni preokret nedostajalo je vremena.

Kod Hrvatske su se po broju poena istaknule Bruna Jurajić i Lara Jarak, obje s po 12 poena, dok je Iva Knežević ubacila sedam.

Priliku za brončanu medalju Hrvatice će tražiti u susretu protiv domaćina Slovenije, koji je na rasporedu danas, 10. kolovoza, u 14:30 sati.

(icv.hr, hks-cbf.hr)