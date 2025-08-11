Hrvatske mlađe kadetkinje, za koje uspješno igra i Virovitičanka Iva Knežević, inače igračica ŽKK Virovitica, poražene su u nedjelju, 10. kolovoza, u utakmici za treće mjesto velikog košarkaškog turnira Slovenia Ball od domaćina Slovenije rezultatom 55:66.

Slovenia Ball okuplja ponajbolje reprezentacije u Europi do 14 godina starosti, a kako u ovoj kategoriji nema prvenstva Europe, ovo natjecanje s pravom nosi epitet otvorenog prvenstva starog kontinenta.

Hrvatice su povele 11:5, imale i 13:8 no do kraja prve četvrtine Slovenke su uspjele izjednačiti na 14:14. U drugoj dionici ekipe su se izmjenjivale u vodstvu unutar jednog posjeda lopte do rezultata 22:21 za Hrvatsku. Uslijedila je serija domaćina 7-0 i osjetnija prednost Slovenije (22:28). Igračice trenerice Anđe Jelavić su na četiri minute od poluvremena smanjile na 28:30. Zanimljivo, do velikog odmora više nije bilo koševa iz igre, tek su Slovenke pogodile jedno slobodno bacanje pa se u svlačionice otišlo s rezultatom 28:31.

U trećoj četvrtini nastavljen je hrvatski post koji je potrajao gotovo još četiri minute. Domaće igračice su za to vrijeme napravile seriju 9:0 za velikih 12 poena prednosti (28:40). Do ulasku u zadnju četvrtinu Hrvatice su prepolovile zaostatak (44:50), te u prvim minutama odlučujuće dionice imale nekoliko prilika za uvođenje utakmice u potpuni egal. Bezuspješno. Na drugoj strani slovenske igračice su svoje prilike iskoristile i stavile utakmicu pod kontrolu. U jednom trenutku protivnice su imale i 17 poena prednosti (44:61), a završilo je 55:66.

S 13 poena listu strijelaca hrvatske reprezentacije predvodila je Ela Patrlj. Eva Cvitan i Bruna Jurajić su postigle po 11, Antea Gović 10 poena, dok je Iva Knežević ubacila jedan koš.

Podsjetimo, najbolji susret na ovogodišnjem Slovenia Ballu Virovitičanka Knežević odradila je kontra Slovačke (78:48) na samom otvaranju turnira, za 12 minuta postigla je 11 koševa te skupila 3 skoka i asistenciju što joj je ujedno i najbolja utakmica u dresu reprezentacije do sada.

Najbolje isječke iz susreta za broncu možete pogledati OVDJE.

(icv.hr, hks-cbf.hr)