Nakon što su Otvoreno europsko prvenstvo koje se igra u švedskom Goteborgu u sklopu Partille kupa otvorili na savršen način, uvjerljivom pobjedom nad Finskom (23:7), hrvatska mlađa juniorska reprezentacija došla je i do druge pobjede prvog dana natjecanja. Bila je bolja od Švedske 18:17. Boje Hrvatske u Goteborgu brani i Virovitičanin Matko Moslavac, član RK NEXE iz Našica.

Za razliku od prve utakmice prvenstva u kojoj je Hrvatska dominirala od prve do zadnje minute, protiv Švedske smo, i očekivano, pratili drugačiji susret. Napet i izjednačen od početka do samog kraja. Povela je Hrvatska pogotkom Berislava Antonia Tokića, a prvih pet minuta igralo se pogodak za pogodak. Zatim je Švedska napravila prvi niz, i to od tri pogotka za redom i otišla na plus tri (6:3). Hrvati su pokušavali smanjiti taj zaostatak, iako su Šveđani u još jednom trenutku imali prednost od tri pogotka (9:6), Hrvatska je do kraja prvog dijela uspjela napraviti svoj niz od tri pogotka i na predah otići s rezultatom 9:9.

Drugo poluvrijeme bilo je još izjednačenije od prvog. Igralo se pogodak za pogodak gotovo cijelo vrijeme, sve do trenutka kada su hrvatski mlađi juniori postigli dva pogotka u nizu i otišli prvi put na prednost od plus dva (16:18). Bilo je to u posljednjim minutama utakmice. Smanjila je zatim Švedska taj zaostatak na samo pogodak razlike, Hrvatska je imala sedmerac koji bi joj osigurao pobjedu, ali naši mladići ne uspijevaju ga realizirati. Zatim Švedska ima napad za izjednačenje, koji srećom za nas, nisu uspjeli iskoristiti. Na kraju, Hrvatska upisuje drugu pobjedu u drugoj utakmici (17:18).

Najbolji strijelac Hrvatske bio je Josip Tomić s pet pogodaka, a četiri je dodao Marko Grubišić. Kod Švedske je najbolji bio Max Pedersen s četiri pogotka.

Treću utakmicu na Otvorenom europskom prvenstvu Hrvatska igra danas, 1. srpnja, u 16:30 sati protiv Nizozemske.

OTVORENO EUROPSKO PRVENSTVO: SKUPINA B

Hrvatska – Finska 23:7

Hrvatska – Švedska 18:17

(icv.hr, hrs.hr)