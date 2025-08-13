Hrvatska mlađa juniorska reprezentacija za koju nastupa i Virovitičanin Matko Moslavac, inače rukometaš NEXE-a iz Našica, odigrala je u utorak, 12. kolovoza, neodlučeno (23:23) protiv Brazila u susretu drugog kola Skupine II President Cupa i tako izborila borbu za poredak od 17. do 20. mjesta na ovogodišnjem Svjetskom rukometnom U-19 prvenstvu u Egiptu. Premda obje ekipe imaju po pet bodova, naša izabrana vrsta ima bolju ukupnu gol-razliku i njoj je pripalo prvo mjesto.

Važan je bio susret protiv Brazila jer pobjednik si je tako osigurao polufinale President Cupa, turnira koji se igra u sklopu Svjetskog prvenstva obično drugog tjedna natjecanja te u kojemu sudjeluju četvrtoplasirane reprezentacije iz grupne faze natjecanja.

Hrvatska je stoga u susret ušla s najjačim snagama. I držala je pod kontrolom prvi dio. Brazil je imao samo dva vodstva, ono početno (0:1) te 3:4. U prvoj četvrtini susreta nismo se uspjeli rezultatski odvojiti jer nam je brazilska obrana 3-3 zadavala dosta poteškoća. Prvi put mladi hrvatski rukometaši odlaze na plus dva u 21. minuti (9:7). Četiri minute prije predaha imali smo i tri pogotka razlike pa i napad za četiri, ali nismo ga iskoristili.

Brazilci su u završnici igrali sedam na šest i uspjeli ostali u priključku (12:10). Hrvatska je u prvom poluvremenu imala 63, a Brazil 53 posto realizacije. Šest tehničkih pogrešaka bilo je na našoj, a čak 10 brazilskoj strani. Vratari skromni – po dvije obrane svake reprezentacije.

Jako slabo počela je hrvatska drugi dio. I širom je otvorila vrata Brazilu, ne samo da brzo stigne do izjednačenja, već i do vodstva. U samo 10 minuta nastavka hrvatski rukometaši postigli su tek jedan, a primili čak šest pogodaka i otišli u ozbiljan minus s obzirom na to koliko se teško postizao pogodak (13:16). Čak pet tehničkih pogrešaka napravili su u tom razdoblju.

Ipak, 12 minuta prije kraja nekako hvatamo priključak i dolazimo do izjednačenja (19:19). Ali Brazil ne posustaje, ne da nam da povedemo, premda imamo mali milijun prilika. Tako na 22:22, pet i pol minuta prije kraja, naši najprije rade prekršaj u napadu pa promašuju prazna brazilska vrata jer su oni u tim trenucima igrali sedam na šest i kao vrhunac dolazi još jedan čisti promašaj s krila.

Ipak, 50 sekundi prije kraja uspijevamo sa sedam metara povesti (23:22). Ali ne i obraniti se nakon brazilske minute predaha. Borbeni, brzonogi Brazilci zabili su dvije sekunde prije kraja i tako došli do boda. Ne znači im previše jer Hrvatska je zbog bolje gol-razlike ispred njih i ide u polufinale President Kupa, a Brazilci će u borbu za poredak od 21. do 24. mjesta.

Berislav Antonio Tokić bio je najbolji igrača susreta s deset postignutih pogodaka. Po tri su dali Matko Moslavac i Ivor Vidović. Među Brazilcima najbolji je bio George Michael Melo de Siqueira sa šest pogodaka.

U polufinalu President Kupa Hrvatska će igrati protiv Tunisa. Taj susret na rasporedu je u četvrtak, 14. kolovoza, u 18:30 sati. U drugom polufinalu sastaju se Portugal i Farski Otoci.

(icv.hr, hrs.hr)