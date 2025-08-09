Košarkašica Ženskog košarkaškog kluba Virovitica Iva Knežević, u dresu Hrvatske, zaigrat će u polufinalu ovogodišnjeg Slovenia Balla!

Slovenia Ball okuplja ponajbolje reprezentacije u Europi do 14 godina starosti, a kako u ovoj kategoriji nema prvenstva Europe, ovo natjecanje s pravom nosi epitet otvorenog prvenstva starog kontinenta.

Turnir se zahuktava, četiri reprezentacije probile su se do vrha i sada će se boriti za mjesto u finalu. U prvom polufinalu, Poljska i Hrvatska snage će odmjeriti danas, 9. kolovoza, a susret je na rasporedu od 14:00 sati i možete ga pratiti uživo putem streama – OVDJE.

U drugom polufinalu, od 16:15 sati, sastat će se Mađarska i domaćin, Slovenija.

Podsjetimo, Virovitičanka je u sva tri susreta u grupnoj fazi natjecanja imala zapaženu ulogu, a svojim je koševima pridonijela plasmanu u polufinale.

(icv.hr)