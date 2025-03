Ženski košarkaški klub Trešnjevka najtrofejniji je klub u mlađim dobnim kategorijama i s pravom odredište u kojem želi zaigrati najveći broj košarkašica u Hrvatskoj. Trešnjevka je klub iz kojeg je veliki broj djevojaka završio “preko bare”, odnosno na američkim fakultetima igrajući američku sveučilišnu ligu.

Imajući sve to u vidu, ovaj vikend u okviru posljednjeg kola Prve hrvatske pretkadetske lige Trešnjevka je ugostila ŽKK Viroviticu. Virovitičanke su nakon pobjede nad riječkim FSV-om te Siskom pokazale da se radi o jednoj odličnoj ekipi, ujedno i najmlađoj u ligi u natjecanju, pošto su samo dvije igračice u ulaznom godištu.

Virovitičanke su fenomenalno otvorile utakmicu i nakon prvih deset minuta povele 25:11, ali sljedećih nekoliko minuta donijelo je velik broj sviranih prekršaja gošćama što je domaće vratilo u utakmicu i na poluvrijeme se otišlo rezultatom 36:35 za domaće. Nakon desetak minuta odmora igračice ŽKK Virovitice ubacile su u brzinu više i uskoro uspjele prelomiti utakmicu. Utakmicu su obilježile šuterska i obrambena reakcija novopečene reprezentativke Ive Knežević te partije Lavinije Subote i Viktorije Maljak koje su odnijele prevagu pod obručima. Mlađahna Tesa Slanac svojom obranom “uštopala” je i usporila razigravačicu Trešnjevke, dok su odlične role u prijenosu lopte u ključnim trenucima odigrale Iva Marošević i Lorena Kanižaj. Sve to bio je to nerješiv rebus za igračice iz glavnog grada Hrvatske. Priliku da pokažu svoje znanje dobile su sve djevojke te dale velik doprinos u ovoj povijesnoj pobjedi 76:68. Kako još nisu odigrane sve utakmice, Virovitičanke su ovom pobjedom osigurale šesto mjesto u Hrvatskoj, a ako im dođu u prilog rezultati preostalih utakmica, međusobni omjeri bi ih mogli odvesti i do petog mjesta u Hrvatskoj. Rezultat je to koji su svi u klubu na početku sezone samo sanjali, a kako se sve raspliće moguće je i da će im borba za medalje i prvaka Hrvatske u konačnosti izbjeći za međusobnu koš razliku.

ŽKK Trešnjevka – ŽKK virovitica 68:76

ŽKK Virovitica: Iva Knežević 31, Lavinia Subota 15 (1×3), Tesa Slanac 4, Viktorija Maljak 17(1×3), Lorena Kanižaj 2, Iva Marošević 5, Dorotea Blažičević, Klara Švarbić 2, Tea Pospišil, Marta Jurić, Tena Derežić, Olja Radulović, Mia Milković i Katarina Kanjka.

(icv.hr)