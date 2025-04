Odlične vijesti za virovitičku košarku stigle su iz Svetog Martina na Muri gdje se igra završnica Prvenstva Hrvatske za djevojke do 11 godina starosti jer su se košarkašice ŽKK Virovitice drugu godinu za redom plasirale u polufinale Prvenstva Hrvatske. Rezultat je to odličnog kontinuiranog rada što dokazuje i činjenica da su Virovitičanke jedina ekipa u Hrvatskoj koja je nastupila na svim dosadašnjim završnicama Prvenstva Hrvatske u ovoj kategoriji. Uz kontinuiran nastup, drugu godinu za redom osigurano je i polufinale koje dokazuje da se Virovitica debelim slovima upisala na košarkašku kartu Hrvatske u mlađim dobnim kategorijama. U tom duhu Virovitičanke su odigrale dosadašnji dio turnira.

Otvaranje Prvenstva Virovitičankama je donio utakmicu protiv ekipe Broda na Savi iz Slavonskog Broda u kojoj su djevojke od samog početka zagospodarile terenom i puno lakše od očekivanog dobile utakmicu. Utakmica je riješena već do poluvremena kada je semafor pokazao nedostižnih 34:9 da bi do kraja ta razlika porasla na 53:18 za raspoložene igračice ŽKK Virovitice.

Nakon uvjerljive pobjede nad Brodom na Savi u drugom kolu čekala ih je ekipa Studio Zagreba čije seniorke trenutačno jure prema finalu Prvenstva Hrvatske. Košarkašice iz Zagreba bile su spremne krenuti slijedom svojih starijih kolegica no nešto se je pitalo i sjajne Virovitičanke. Djevojke trenera Roberta Fritza od samog početka zagospodarile su terenom i prvu četvrtinu riješile 12:4. Nakon nekoliko izjednačenih minuta u drugom dijelu Zagrepčanke su napravile mini seriju i do poluvremena vratile utakmicu u egal. Očekivala se neizvjesna utakmica do samog kraja no igračice ŽKK Virovitice nisu mislile tako. Odličnom obranom i efikasnim napadom u trećoj četvrtini ponovno su se odvojile na desetak koševa razlike koje su sačuvale do samog kraja odnosno 34:22.

Nakon što su u petak pobijedile svoje vršnjakinje iz Slavonskog Broda i Zagreba u rano subotnje jutro čekala ih je utakmica odluke za plasman u polufinale Prvenstva Hrvatske kontra djevojaka Raguse iz Dubrovnika. Bila je to jedna od onih utakmica kada pobjeda donosi sve, plasman među najbolje četiri ekipe u Hrvatskoj, a poraz žal za velikom prilikom.

Ragusa je proteklih godina klub koji dominira najmlađim dobnim kategorijama, a njihove seniorke kao i Zagrepčanke jure prema finalu Prvenstva Hrvatske. Sve navedeno dovoljno govori o kvaliteti klubova s kojima su Virovitičanke ukrstile svoje košarkaško znanje.

Utakmica je otvorena kao iz snova i nakon prve četvrtine semafor je pokazao velikih 17:4. Drugi io utakmice nastavljen je u sličnom ritmu te je do poluvremena razlika povećana na 30:19. U drugom dijelu uglavnom se igralo „koš za koš“ te su igračice ŽKK Virovitice utakmicu mirno privele kraju do konačnih 36:25. Uslijedilo je ogromno slavlje jer je pobjeda donijela ulazak u polufinale Prvenstva Hrvatske odnosno među četiri najbolje ekipe u Hrvatskoj.

Nakon velike pobjede nad Ragusom igračice trenera Roberta Fritza dočekale su utakmicu protiv ekipe Rovinja koja je odlučivala o tome s koje pozicije će ući u polufinale odnosno pobjedom su mogle osigurati nešto lakšeg protivnika. Rovinj je kao i Virovitica upisao sve pobjede te je to ujedno bio i mali derbi ove skupine.

Od samog početka vidjelo se da će to izjednačena utakmice dvije odlične ekipe. Ekipe su se izmjenjivale u vodstvu tijekom prve četvrtine koja je završila u egalu 10:10. Nakon izjednačene prve četvrtine Virovitičanke su odigrale fenomenalnu drugu dionicu i do poluvremena stvorile neočekivano visoku prednost 30:15. Bila je to rapsodija na parketu koja je otvorila vrata prema još jednoj velikoj pobjedi. Igračice Rovinja jednostavno nisu uspijevale parirati i razlika je nastavila rasti te u jednom trenutku iznosila 43:19. Do kraja utakmice Virovitičanke su uspjele mirno utakmicu privesti kraju i sa stopostotnim učinkom doći do polufinala. Prošle godine okitile su se s brončanom medaljom, a sada se s pravom imaju nadati još jednoj medalji nadamo se još svjetlijeg sjaja.

ŽKK Virovitica – Brod 53:18

VIROVITICA: Domišljanović Ida 4, Viljevac Dora, Klubička Brkić Una 2, Slanac Lana 2, Kocijan Lota, Kocijan Petra, Domišljanović Mia 17, Švarbić Sara 10., Duvnjak Vanesa 2, Makar Dora 6, Poslek Laura, Bedeković Lea 10, Trener: Fritz Robert

ŽKK Virovitica – Studio Zagreb 39:24

VIROVITICA: Domišljanović Ida 4, Viljevac Dora, Klubička Brkić Una 4, Slanac Lana, Kocijan Lota, Kocijan Petra, Domišljanović Mia 15, Švarbić Sara 5, Duvnjak Vanesa 4, Makar Dora, Poslek Laura, Bedeković Lea 7, Trener: Fritz Robert

ŽKK Virovitica – Ragusa Dubrovnik 36:25

VIROVITICA: Domišljanović Ida 2, Viljevac Dora, Klubička Brkić Una 2, Slanac Lana, Kocijan Lota, Kocijan Petra, Domišljanović Mia 11, Švarbić Sara 7, Duvnjak Vanesa 4, Makar Dora 2, Poslek Laura, Bedeković Lea 8, Trener: Fritz Robert

ŽKK Virovitica – Rovinj 47:25

VIROVITICA: Domišljanović Ida 2, Viljevac Dora, Klubička Brkić Una 2, Slanac Lana 4, Kocijan Lota 2, Kocijan Petra, Domišljanović Mia 16, Švarbić Sara 3, Duvnjak Vanesa 4, Makar Dora, Poslek Laura, Bedeković Lea 14, Trener: Fritz Robert

(icv.hr)