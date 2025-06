Košarkašice ŽKK Virovitice do 15 godina starosti osvojile su u nedjelju, 29. lipnja, drugo mjesto na CRO 3×3 Touru održanom u Osijeku.

Dvodnevni hakl u centru Osijeka je sportska manifestacija koja se krajem lipnja ne zaobilazi, na nju se dolazi u velikom broju. I ove godine, uz odličan basket, vladala je sjajna atmosfera.

Nakon što su pobijedile osječku Mursu, Virovitičanke su u sastavu Lorena Kanižaj, Vikorija Maljak, Tesa Slanac, Marta Jurić i Klara Švarbić u finalu poražene od osječkih “Legica” (Jurajić, Gradaščević, Kuridža, Pivić).

Virovitičanke su do sredine utakmice odlično parirale ekipi koju su predvodile dvije reprezentativke no tada su dvije vezane trice odvele Osječanke do pobjede. Nagrade im je uručio predsjednik Košarkaškog saveza Osječko-baranjske županije Ivica Matančić.

(icv.hr, ŽKK Virovitica)