Virovitičke košarkašice plasmanom u finale Prvenstva Hrvatske za igračice do 11 godina starosti ostvarile su najveći rezultat u povijesti košarke u Virovitici. Nakon što su tijekom dva dana ostvarile četiri briljantne uvjerljive pobjede protiv vršnjakinja iz Zagreba, Dubrovnika, Slavonskog Broda i Rovinja nedjeljno jutro donijelo je polufinalni sraz protiv ekipe zagrebačke Trešnjevke.

Kao i u protekle četiri utakmice, Virovitičanke su odlično krenule u utakmicu i prije svega fantastičnom obranom prvu četvrtinu riješile s uvjerljivih 13:0. Prednost koja je svakako donijela sigurnost do kraja poluvremena su uspjele sačuvati pa čak je i povećati na 25:10.

Iako je medalja bila na vidiku trebalo je odraditi i drugo poluvrijeme. Trešnjevka se bacila na sve ili ništa, no igračice trenera Roberta Fritza nisu popuštale. Borile su se za svaku loptu doslovno dajući posljednji atom snage. Bodreni brojnim navijačima koji su iz Virovitice potegnuli u Sveti Martin na Muri uspjele su i u trećoj četvrtini održati veliku prednost.

Posljednja četvrtina donijela je stalno gledanje u semafor ne bi li vrijeme što prije isteklo no vrijeme kao da je stalo. Prednost se ipak zadržavala na desetak koševa razlike, a kada je Mia Domišljanović na iznenađenje svih zabila tricu (koja se usput rečeno u ovoj kategoriji ne broji) igračice Trešnjevke bile su do kraja „razoružane“. Virovitičanke su se opustile i do kraja svoju prednost udvostručile na konačnih 38:18. Veliko finale na rasporedu je u 12.45 u Ivanovcu.

ŽKK Virovitica – ŽKK Trešnjevka Zagreb 38:18

ŽKK VIROVITICA: Domišljanović Ida 2, Viljevac Dora 4, Klubička Brkić Una, Slanac Lana, Kocijan Lota, Kocijan Petra, Domišljanović Mia 16, Švarbić Sara 6, Duvnjak Vanesa, Makar Dora, Poslek Laura, Bedeković Lea 10 , Trener: Fritz Robert

(icv.hr)