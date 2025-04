Fantastičnu završnicu Prvenstva Hrvatske do 11 godina odigrale su košarkašice ŽKK Virovitice. Nakon što su osvojile Prvenstvo Regije Sjever (pet županija sjeverno-zapadne Hrvatske) bez ijednog poraza, svoj niz bez poraza nastavile su i na završnici Prvenstva Hrvatske gdje su upisale pet uzastopnih pobjeda. Uspjeh je to koji nije došao slučajno jer je ŽKK Virovitica jedini klub u Hrvatskoj koji je nastupio na svim dosadašnjim završnicama u ovoj kategoriji. Rezultat je to kontinuiranog i mukotrpnog svakodnevnog rada i ljubavi djevojčica prema ovom sportu.

Nakon što su njihove starije kolegice osvojile peto i šesto mjesto u Hrvatskoj na red je došla i najmlađa generacija do 11 godina starosti. Kako rezultat u klubu nikada nije bio prioritet tako se i na ovo natjecanje krenulo bez prevelikih očekivanja no već nakon prve utakmice vidjelo se da se Virovitičanke svojom kvalitetom i tehničkom dotjeranošću pomalo iskaču od svoje konkurencije.

Lavina je krenula u petak i redom su padali Brod na Savi, Studio Zagreb pa u subotu dubrovačka Ragusa i Rovinj, a u nedjelju i zagrebačka Trešnjevka. Velik broj utakmica, velik broj pobjeda no ostavilo je to traga i mlađahnim igračicama.

Stiglo je veliko finale u koje su dvije djevojčice ušle s određenim zdravstvenim problemima što je malo poremetilo planove za utakmicu. Usprkos svemu stisnule su zube i dale sve od sebe. Bila je to utakmica do krajnjih granica. Od samog početka krenulo je neizvjesno. Prva četvrtina pripala je Virovitičankama 17:13 da bi tada krenulo „koš za koš“. Ekipe su se izmjenjivale u vodstvu. Na poluvremenu je bilo 31:29 za ARX da bi kraj treće četvrtine na semaforu pisalo 40:40. Brojniji navijači za Virovitičanke su dizali atmosferu do tog levela da su se suci jedva čuli. Ludo i nezaboravno. Da je Hitchcock režirao završnicu ne bi uspio bolje. Arx je poveo 51:49 sedamnaest sekundi do kraja, ali jedanaest sekundi do kraja Lea Bedeković uspjela je izjednačiti no dvije sekunde do kraja igračice Arx-a pogodile su za pobjedu.

Nakon infarktne utakmice trener Robert Fritz, gotovo bez glasa, posebno je pohvalio svoje djevojke koje su dale posljednji atom snage ne bi li osvojile titulu prvakinja Hrvatske.

– Dali smo sve od sebe no nijanse su presudile. Ovo je jako talentirana generacija pred kojom je još puno utakmica i prvenstava i ako nastave ovako raditi i dolaziti na treninge i dalje bit će tu još ovakvih prilika – rekao je trener Fritz.

Dolazak djevojaka se očekuje oko 21 sat kada će im biti organiziran doček ispred zgrade Gimnazije.

ŽKK Virovitica – ŽKK ARX 51:53

ŽKK VIROVITICA: Domišljanović Ida , Viljevac Dora 3, Klubička Brkić Una 2, Slanac Lana 2, Kocijan Lota, Kocijan Petra, Domišljanović Mia 15 , Švarbić Sara 12, Duvnjak Vanesa 2, Makar Dora, Poslek Laura, Bedeković Lea 15, Trener: Fritz Robert

(icv.hr)