Ovih je dana Virovitičko-podravska županija postala bogatija za još tri nove rukometne trenerice – Tenu Mioč Cabadaj, Helenu Sabol i Vanju Kelečić koje su proteklih mjeseci pohađale program obrazovanja za zvanje: rukometni trener 1. kategorije.

Nakon mjeseci učenja praktičnog rukometa na terenu, ali i teorije na predavanjima, uspješno su položile pismeni, usmeni i praktični rad, ali i obranile svoje radove. Tako im je ovih dana došla i „B” licence Hrvatskog rukometnog saveza čime su i službeno ušle u trenersku zajednicu. Iako nije bilo lako u svakodnevicu ubaciti i dodatno školovanje, dokazale su da je to itekako moguće.

-Jako smo ponosni na naše trenerice koje su konačno dobile i službenu titulu, kao i licencu s kojom će neometano moći nastaviti rad u svojim klubovima. Svi znamo koliko je tu bilo odricanja i koliko je rada i truda uloženo u ovo, zato je uspjeh još i veći. Rukomet u županiji ubrzano se razvija i nadamo se da će u narednom razdoblju to biti i još više i jače, naravno uz daljnju podršku Grada Virovitice, Općine Suhopolje i Virovitičko – podravske županije, ali i svih ostalih aktera koji prepoznaju trud i ulažu u razvoj sporta – rekao je Hajmaši.

Trud, rad i dobra organizacija, temelj su svakog sporta, a nove trenerice to svakako dokazuju. Tako trenerice djeluju u sklopu ŽRK 1234 Virovitica.

-Kroz godine se kod mene razvijala i rasla želja da u ovaj sport uđem i kroz neke druge sfere jer trenerski dio zaista jest potpuno druga dimenzija. Tek unazad nekoliko godina shvaćam koliko je trenerska uloga kompleksna i zahtjevna te koliki utjecaj trener ima na osobu od najmanje dobi. Biti trener znači biti psiholog, pedagog, kreator, organizator, drugi roditelj, a uz sve to i autoritet. Sva ta znanja treba spojiti jedan način na koji djelovati na sportaše te znati kako izvući ono najbolje iz svakog od njih. Velika je to odgovornost i, iako izgleda zastrašujuće, to je i veliki izazov, a pravi sportaši objeručke prihvaćaju dobre izazove. Zahvaljujem klubu što mi je taj izazov i omogućio – rekla je Tena.

A trenerica Vanja Kelečić voditeljica je škole rukometa u Rukometnoj akademiji Suhopolje.

-Svakako bih htjela zahvaliti Ivanu Hajmašiju na čiju inicijativu je sve ovo i krenulo. Od početničke ideje pa i želje da se u rukomet vrati u Suhopolje do Akademije koja sa svim svojim programima danas broji preko sto članova. Također, želim zahvaliti Općini Suhopolje koja je prepoznala nas projekt i prati nas i podržava u radu i OŠ Suhopolje koja je naš dom za treniranje. Napravili smo velike korake, okupili smo djecu u dvorani, maknuli smo ih od ekrana, djeca se bave tjelesnom aktivnošću i uživaju u druženju. Nas početnički cilj je ispunjen, a daljnji planovi: nastaviti s kvalitetnim radom. Tu je sada i B licenca koja je samo potvrda koliko smo svi uporni i konkretni u onom što radimo sa srcem – rekla je Vanja Kelečić.

(ŽRK Virovitca)