Zakonom o trgovini 2024. godine regulirano je radno vrijeme trgovina nedjeljama. Zbog toga trgovine i trgovački centri sami određuju koje će nedjelje u godini biti otvoreni za svoje kupce, a na raspolaganju ih imaju ukupno 16. U nastavku vam donosimo koje će trgovine i trgovački centri raditi ove nedjelje, 10. kolovoza.
KTC
- zatvoreno
PLODINE
- zatvoreno
LIDL
- zatvoreno
KAUFLAND
Virovitica – otvoreno od 7 do 20 sati
KONZUM
Virovitica – otvoreno od 7 do 13 sati (Trg dr. Franje Tuđmana 8)
SPAR
Suhopolje – otvoreno od 7 do 14 sati
STUDENAC
Suhopolje – otvoreno od 8 do 18 sati
PEVEX
- zatvoreno
EUROSPIN
- zatvoreno
Shopping centri Stop Shop i Park&Shop ove nedjelje neće raditi.
(icv.hr)