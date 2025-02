Zakonom o trgovini 2024. godine regulirano je radno vrijeme trgovina nedjeljama. Zbog toga trgovine i trgovački centri sami određuju koje će nedjelje u godini biti otvoreni za svoje kupce, a na raspolaganju ih imaju ukupno 16. U nastavku vam donosimo koje će trgovine i trgovački centri raditi ove nedjelje, 23. veljače.

KTC

zatvoreno

PLODINE

zatvoreno

LIDL

zatvoreno

KAUFLAND

zatvoreno

KONZUM

zatvoreno

SPAR

zatvoreno

STUDENAC

Virovitica – otvoreno od 8 do 14 sati (Antuna Mihanovića 3, Pejačevićava 2)

Rezovac – otvoreno od 8 do 14 sati

Suhopolje – otvoreno od 8 do 18 sati

PEVEX

zatvoreno

EUROSPIN

zatvoreno

Shopping centri Stop Shop i Park&Shop ove nedjelje su zatvoreni.

(icv.hr)