Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica, za danas, 28. veljače najavila je radove na području grada Virovitice te općina Suhopolje i Gradina.

Do privremene obustave isporuke električne energije u Virovitici u Ulici hrvatskih žrtava od k.br. 22 do 28 doći će u predviđenom vremenu od 9 do 11 sati.

Na području općine Gradina do privremene obustave električne energije doći će od 12 do 13 sati u samom naselju Gradina, u ulici Bana Josipa Jelačića od k.br. 26 do 56, dok će bez struje u tom vremenskom periodu biti i naselje Lipovac.

Od 12 do 13 sati bez struje će biti i u Suhopolju ulici Matije Gupca od k.br. 62 do 104 i k.br. 85 do 119, a od 12 do 14 sati struje neće biti u ulici Ivana Gundulića od k.br. 5 do 25 te u Vukovarskoj ulici od k.br. 10 do 98 i 33 do 113.

Iz HEP-a potrošače mole za razumijevanje.

(hep.hr)