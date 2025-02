Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica, najavila je radove na području grada Virovitice.

Do privremene obustave isporuke električne energije doći će danas (srijeda) u predviđenom vremenu od 9 do 11 sati, a bez struje će ostati stanovnici Trga kralja Petra Svačića od k.br. 7 do k.br.22.

U slučaju ranijeg završetka radova očekuje se ponovo uključenje napajanja prije navedenog termina

(icv.hr, HEP)