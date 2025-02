Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica, najavila je radove u naseljima na području općina Špišić Bukovica i Suhopolje.

Do privremene obustave isporuke električne energije doći će u ponedjeljak, 17. veljače:

U naseljima Bušetina (cijela), Okrugljača (cijela) i Špišić Bukvovica (Ulica Stjepana Radića od kućnog broja 4 do 36 i 5 do 65) od 9:00 do 10:00 sati.

U naselju Suhopolje od 12:00 do 13:00 sati:

Vukovarska ulica (od kućnog broja 10 do 206 i 33 do 203)

Petra Preradovića (od kućnog broja 41 do 95 i 42 do 98)

Vladimira Nazora (od kućnog broja 39 do 87 i 42 do 88)

Kalja Zvonimira (cijela)

Kolodvorska ulica (cijela)

Ivana Gundulića (cijela)

Eugena Kvaternika (cijela)

Dubrovačka ulica (cijela)

Daruvarska ulica (cijela)

Alojzija Steepinca (cijela)

U naselju Trapinska od 12:00 do 13:00 sati:

Mala i Velika Trapinska (cijela)

Sovjak (cijeli)

(icv.hr, HEP)