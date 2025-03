U Republici Hrvatskoj već se niz godina obilježava Hrvatski dan nepušenja – Dan bez duhanskog dima. To je uvijek prvoga dana korizme, a ove godine je to srijeda, 5. ožujka. Dan bez duhanskog dima osmišljen je kako bi se pušače upravo u korizmi potaknulo na donošenje odluke o prestanku pušenja i odricanju od ove nezdrave i štetne navike, a svakako da barem na ovaj dan ne puše. Nepušačima je to prigoda da učvrste svoj stav o nepušenju kao zdravom načinu življenja.

Pušenje duhanskih proizvoda rizično je ponašanje, osobito za mlade. Osim što je izvor iznimnih rizika za njihovo zdravlje, pušenje uvodi mlade i u svijet zloupotrebe ostalih sredstava ovisnosti koja se zloupotrebljavaju pušenjem, kao što je to slučaj s marihuanom, najviše zloupotrebljavanom drogom među mladima, zatim sintetskim kanabinoidima, ali i novim oblicima „pušenja“ (elektroničkim ili e-cigaretama). Upravo e-cigarete pokazuju kako se trendovi u štetnoj zloupotrebi mijenjaju. Radi se ustvari o tekućini s visokom koncentracijom nikotina, jednog od najsnažnijih otrova koji i vrlo brzo dovodi do ovisnosti. Tekućina se u ovim proizvodima zagrijava te ju korisnici inhaliraju, zajedno sa svim štetnim tvarima u njoj. Dakle, tehnički se ne radi o pušenju, nego o inhaliranju. Za mlade ovakvo ponašanje predstavlja najčešće tzv. nikotinsku inicijaciju, odnosno uvođenje u svijet štetne zloupotrebe sredstava i proizvoda koji sadrže nikotin i samo je pitanje vremena kada će ovo njihovo rizično ponašanje prerasti u naviku i možebitnu ovisnost o nikotinu.

Istraživanje koje su tijekom 2023. godine proveli psiholozi Siniša Brlas i Sanja Lješčak u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici pokazuje kako se mijenjaju trendovi štetne zloupotrebe među učenicima jer ih više „puši“ e-cigarete (15,4 %) u odnosu na one koji puše duhanske proizvode (13,6 %). Kada se ovi rezultati usporede s rezultatima istraživanja od prije 35 i 40 godina, također provedenoga među virovitičkim gimnazijalcima, može se uočiti trend prema kojemu je prije četiri desetljeća duhanske proizvode pušilo oko 29 % učenika, prije 35 godina njih nešto više od 18 %, dok ih 2023. godine o pušenju izvještava navedenih 13,6 %. Ovi podaci pokazuju kako se trendovi u pušenju kao rizičnom ponašanju mladih mijenjaju, ali pušenje kao rizično ponašanje i štetna navika koje mogu odvesti u ovisnost ustvari je stalno prisutno rizično ponašanje mladih.

Stoga Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije provodi trajnu specifičnu edukaciju i mladih i odraslih o rizičnim ponašanjima, a u posljednje je vrijeme osobita pozornost posvećena novim ovisnostima pa profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas, voditelj Odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Zavodu za javno zdravstvo intenzivno u Virovitičko-podravskoj županiji provodi edukaciju pod nazivom “Nove ovisnosti – rizici za mlade, izazovi za sve”. I ove je godine, upravo ususret ovome Hrvatskom danu nepušenja profesor Brlas održao niz interaktivnih predavanja u osnovnim i srednjim školama naše županije o ovim novim rizicima za mlade, a izazovima za sve nas.

Javnozdravstvenom akcijom obilježavanja Dana bez duhanskog dima želi se skrenuti pažnja javnosti na veliki javnozdravstveni problem štetne upotrebe duhanskih i ostalih sličnih štetnih proizvoda, ohrabriti nepušače u nepušenju i potaknuti pušače na prestanak pušenja.

(HZJZ “Sveti Rok” VPŽ)