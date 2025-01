U sklopu suradnje s Hrvatskim šumama kompanija će prirodi nadoknaditi kompletnu biomasu koju su njeni kooperanti utrošili za sušenje duhana. U sklopu suradnje s Javnom ustanovom Park prirode Papuk, Hrvatski duhani pomažu očuvanju biljke velike sase, sa svega nekoliko desetaka jedinki na području Papuka.

Hrvatski duhani, najveći organizator proizvodnje i otkupa duhana u Hrvatskoj koji posluju unutar BAT grupe, nastavljaju ulagati u održivo poslovanje, i to sađenjem 5000 presadnica hrasta kitnjaka na području Šumarije Virovitica, kako bi, u sklopu suradnje s Hrvatskim šumama, Uprava šuma Slatina, nadoknadili kompletnu biomasu koju su proizvođači duhana, kooperanti Hrvatskih duhana, utrošili za sušenje duhana tipa virginija u prošloj godini.

Nova stabla posađena su na površini od 2,4 hektara na području Virovitičke Bilogore.

-U Hrvatskim duhanima nastojimo biti predvodnici održive poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Postavili smo visoke standarde u održivom poslovanju, a značajno investiramo i u povećanje održivosti proizvodnje kod naših proizvođača duhana. Ponosni smo na ostvarene suradnje u lokalnoj zajednici, kojima potvrđujemo našu zajedničku predanost brizi za održivost, koja je u središtu našeg poslovanja – objasnio je Predrag Petrović, rukovoditelj odjela održivosti Hrvatskih duhana.

-Izuzetno nam je drago što su nas Hrvatski duhani prepoznali kao pouzdane partnere u zajedničkim nastojanjima za očuvanje okoliša. Kroz suradnju s njihovim timom, vjerujemo da ćemo i dalje uspješno implementirati održive prakse i nastaviti doprinositi zaštiti naših prirodnih resursa. Ovakvi projekti ne samo da jačaju našu odgovornost prema prirodi, već otvaraju put za daljnji razvoj održivih rješenja u poljoprivredi i šumarstvu – istaknula je Nataša Rap, Rukovoditeljica odjela za ekologiju Uprave šuma Slatina.

U sklopu ostvarene suradnje s Javnom ustanovom Park prirode Papuk, Hrvatski duhani su donirali i sredstva namijenjena očuvanju biljke velike sase, strogo zaštićene biljne vrste, sa svega nekoliko desetaka jedinki na području Papuka.

-Monitoring sase radimo redovito od 2010. godine, a zadnjih par godina populacija se počela smanjivati i postalo je jasno da moramo nešto poduzeti ako ovu prekrasnu vrstu želimo i dalje imati u Slavoniji. Naše napore za spašavanje ove biljne vrste prepoznali su Hrvatski duhani, a kroz još jednu uspješnu zajedničku suradnju, realizirali smo projekt Spas sase na Papuku. Priroda i mi, neizmjerno smo im zahvalni! – poručio je Marko Doboš, Stručni savjetnik biolog iz JU PP Papuk.

-Hrvatski duhani kontinuiranim sudjelovanjem u ekološkim akcijama žele poboljšati kvalitetu života u zajednici u kojoj djelujemo i doprinijeti stvaranju Boljeg sutra (A Better TomorrowTM) za nadolazeće generacije. Ponosni smo na treći zajednički projekt kojeg smo realizirali u suradnju s Javnom ustanovom Park prirode Papuk, jer samo zajedničkim naporima možemo očuvati naš okoliš – izjavio je Igor Reesch iz odjela održivosti Hrvatskih duhana.

BAT je jedan od lidera održivog poslovanja na globalnoj razini, pa je ugledni Financial Times prošle godine proglasio BAT grupu jednim od lidera među kompanijama koje predvode borbu protiv klimatskih promjena. BAT se obvezao postići ugljičnu neutralnost već do 2030. godine, a u cijelom svom lancu vrijednosti do 2050. godine. A poslovanje BAT-a u Hrvatskoj, kroz tvornicu cigareta i grijanih duhanskih i bezduhanskih proizvoda u Kanfanaru, kao i kroz Hrvatske duhane, je na dobrom putu da taj cilj postigne i prije globalnog cilja. Hrvatski duhani su pokrenuli jedan od najvećih programa investiranja u održivost kroz nabavku mehaničkih berača za duhan u sklopu kojeg je nabavljeno više od 80 berača te je ove godine mehanički obrano preko 60% duhana. Hrvatski duhani su nositelj prestižnog AWS certifikata Saveza za upravljanje vodama (Alliance for Water Stewardship), čime su dodatno potvrđeni napori koje ulažu u očuvanje voda. Kompanija investira u unapređenje sustava navodnjavanja kap po kap kako bi podigli navodnjavanje značajno iznad nacionalnog prosjeka, a s ukupno 27% svih navodnjavanih površina u prošloj godini, u Hrvatskim duhanima su postigli uštedu od 49 posto vode. Osim toga, Hrvatski duhani kontinuirano povećavaju reciklirani otpad na razini poljoprivrednih gospodarstava kroz povećanje recikliranja sjetvenih plitica i prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja, osiguravaju poštivanje načela zaštite zdravlja i sigurnosti, osobito tijekom primjene sredstava za zaštitu bilja i tijekom berbe zelenog lista duhana, povećavaju prinos po gospodarstvu i poboljšavaju standard proizvođača kroz primjenu dobrih poljoprivrednih praksi.

(Hrvatski duhani)