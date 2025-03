Iza nas je najhladnije jutro tijekom ovogodišnjeg ožujka. Temperature zraka su se na području Virovitičko-podravske županije tijekom jutra kretale između -8°C i 0°C. Na području Virovitice i okolice tijekom jutra smo imali izraženo noćno ohlađivanje uz temperature zraka između -6°C i -3°C. Najhladnije je bilo u podpapučkim predjelima, temperatura je išla do -8°C, a na području Bilogore bila je oko 0°C.

Još će u četvrtak, 20. ožujka tijekom jutra biti “mrzlo”, tako da i dalje, ako možete, pokušajte zaštiti osjetljive biljke, osobito voćke koje su krenule s cvatnjom.

Sunčano i suho vrijeme obilježit će vremenske uvjete do kraja tjedna. Najviše dnevne vrijednosti danas do 10°C, a sutra do 16°C. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova. Tijekom jutra očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

Vikend donosi osjetniji porast temperature zraka. Jutarnje temperature zraka u plusu, a najviše dnevne ponegdje do 20°C. Oblaka će biti sve više pa će se povećavati vjerojatnost za povremenu kišu ili kratkotrajne pljuskove.

Posljednju dekadu mjeseca ožujka trebali bi obilježiti proljetni vremenski uvjeti, tako da treba računati na nestabilan i promjenjiv vremenski period, ali osjetno topliji u odnosu na trenutne temperature zraka.

(icv.hr, kp)