Akrobatska grupa HRZ-a “Krila Oluje” ove je godine, 5. kolovoza, proslavila veliki jubilej. Prije 20 godina izveli su svoj prvi nastup, letom iznad Knina. Taj povijesni let bio je i trenutak kada je skupina dobila ime u čast vojno-redarstvene operacije koja je Hrvatskoj donijela slobodu i vratila okupirane krajeve. Dva desetljeća kasnije, Krila Oluje su izrasla u prepoznatljivu i cijenjenu akrobatsku skupinu, koja svoje sposobnosti demonstrira rame uz rame s najboljima na svijetu.

Tijekom 20 godina postojanja, ostvarili su 265 službenih nastupa, od čega 68 međunarodnih u 15 europskih zemalja. Time su dostojno predstavili sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i promovirali Republiku Hrvatsku pred milijunima gledatelja.

– Kroz ovu elitnu grupu prošao je 21 pilot, a svaki od njih je svojim znanjem, vještinom i profesionalizmom dao neizbrisiv doprinos stvaranju onoga što Krila Oluje danas predstavljaju – simbol preciznosti, hrabrosti, izvrsnosti i ponosa – poručili su.

Ovo su svi piloti koji su letjeli u sastavu Krila Oluje od osnutka do danas:

KO 001 Miroslav Franjić (2004. – 2008.)

KO 002 Damir Barišić (2004. – 2012., 2015. – 2017.)

KO 003 Diana Doboš (2004. – 2007.)

KO 004 Saša Joković (2004. – 2006.)

KO 005 Matija Vrđuka (2005. – 2015.)

KO 006 Nenad Hasnek (2006. – 2014.)

KO 007 Edvard Krišto (2007. – 2015.)

KO 008 Božen Tadić (2008. – 2015.)

KO 009 Siniša Hucika (2009. – 2015.)

KO 010 Josip Čolak (2012. – 2015.)

KO 011 Ivan Anđić (2015. – )

KO 012 Darko Belančić (2015. – )

KO 013 Denis Živaljić (2015. – 2020.)

KO 014 Goran Grgić (2015. – 2020.)

KO 015 Zvonimir Mravunac (2015. – 2019.)

KO 016 Ivan Rendulić (2016. – 2018.)

KO 017 Marko Novković (2019. – 2020.)

KO 018 Nino Perović (2021. – )

KO 019 Krešimir Oštrić (2021. – )

KO 020 Danijel Rigo (2022. – )

KO 021 Matija Đurašin (2022. – )

(icv.hr)