Tropske ili tople noći te vrući ili vrlo vrući dani su pred nama. Sunčanih razdoblja neće manjkati. Tjedan pred nama obilježit će iznadprosječno visoke temperature zraka. Jutarnje temperature zraka između 19°C i 24°C. Najviše dnevne između 31°C i 37°C. Vjetar slab do umjeren istočnih i jugoistočnih smjerova. Uz više oblaka krajem tjedna trenutačni numerički prognostički izračuni „crtaju“ nestabilnosti. Pričekajmo još koji dan da budemo sigurniji. UV – indeks vrlo visok, adekvatno se zaštite.

Tijekom ljetnih vrućina često čujemo izraz pasje vrućine. Iako psi teško podnose vrućinu postanak izraza pasje vrućine nema veze sa psima nego sa starim Grcima i Rimljanima te zvijezdom Sirius.

Sirius je najsjajnija zvijezda na noćnom nebu i u našim se krajevima može vidjeti nisko nad horizontom, ali tek krajem jeseni i zimi. Međutim, u antičko doba Sirius je bio vidljiv nad horizontom tijekom ljeta – krajem srpnja i prve polovice kolovoza. Kako je Sirius najsjajnija zvijezda u zviježđu Veliki pas (lat. Canis Major) stari Rimljani su ga zvali i Pasja zvijezda što su preuzeli od starih Grka, od kojih su preuzeli i pojam pasjih dana (lat. dies caniculares). To su bili dani, otprilike od kraja srpnja do kraja prve polovice kolovoza, kada je Sirius izlazio sa Suncem. Na području južne Europe ovo se razdoblje podudara s klimatološki najtoplijim razdobljem u godini pa se pojam pasji dani tijekom vremena proširio i na izraz pasje vrućine. Tako je kulturna ostavština antičkih vremena tijekom stoljeća stigla i do nas. Kao što znamo iz vlastitog iskustva, u našim su krajevima to doista često i dani s najvišim temperaturama u godini.

(icv.hr, kp)