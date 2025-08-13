Međunarodni dan ljevaka obilježava se svake godine 13. kolovoza. Prvi put taj dan je proslavljen 1976. godine, a utemeljio ga je Dean R. Campbell, osnivač organizacije Lefthanders International.

Cilj ovog dana je podizanje svijesti o izazovima s kojima se ljevaci suočavaju u svakodnevnom životu u svijetu koji je većinom prilagođen dešnjacima.

Međunarodni dan ljevaka je prilika za isticanje važnosti dizajna prilagođenog ljevacima, kao što su škare, alati, sportska oprema i drugi predmeti koje koriste u svakodnevnom životu.

Ljevaci su posebni iz nekoliko razloga, od neuroloških i genetskih karakteristika do društvenih i kulturnih utjecaja.

Mozak ljevaka često funkcionira drugačije od mozga dešnjaka. Ljevaci mogu razviti jaču povezanost između dvije moždane hemisfere, što može utjecati na njihovu kreativnost, sposobnost rješavanja problema i pristup informacijama.

Mnogi ljevaci su poznati po svojim kreativnim i umjetničkim sklonostima. Zbog posebne strukture mozga, često su skloniji kreativnim zanimanjima u domeni glazbe, slikarstva i pisanja.

Ljevaci žive u svijetu koji je uglavnom prilagođen dešnjacima, što ih često tjera na veću prilagodljivost i snalažljivost. Ova sposobnost prilagodbe može im donijeti prednost u situacijama koje zahtijevaju brzo razmišljanje i inovativnost.

Ljevaci često dolaze iz obitelji u kojima je ljevorukost prisutna generacijama. To sugerira da postoji genetska komponenta koja doprinosi ljevorukosti, što dodatno naglašava njihovu jedinstvenost.

U prošlosti, ljevaci su često bili stigmatizirani, ali danas su priznani kao posebni i jedinstveni. Mnogi lideri, znanstvenici, umjetnici i slično bili su ljevaci, a njihova dostignuća dodatno naglašavaju posebnost i jedinstvenost ljevorukih osoba.

Ostavili su dubok trag u umjetnosti, znanosti, politici i kulturi. Ljevaci se često doživljavaju kao kreativni, inovativni i jedinstveni pojedinci.

Neki od slavnih ljevaka su: Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Albert Einstein, Marie Curie, Paul McCartney, Bill Gates, Angelina Jolie, Oprah Winfrey itd.

(icv.hr)