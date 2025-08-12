Svake se godine 12. kolovoza obilježava Međunarodni dan mladih, posvećen prepoznavanju važnosti mladih u globalnom društvu i njihovom osnaživanju za aktivno sudjelovanje u promjenama. Ovaj dan inicirali su Ujedinjeni narodi, a službeno je ustanovljen Rezolucijom 54/120 Generalne skupštine UN-a 17. prosinca 1999. godine, na temelju preporuke Svjetske konferencije ministara zaduženih za mlade, održane u Lisabonu u kolovozu 1998. godine. Prvo obilježavanje dogodilo se 2000. godine.

Međunarodni dan mladih ima cilj osvijestiti javnost i donositelje odluka o ključnim pitanjima koja se tiču mladih – od obrazovanja, zapošljavanja i mentalnog zdravlja do digitalne pismenosti i održivog razvoja.

Ove godine tema se fokusira na lokalne inicijative mladih u postizanju ciljeva održivog razvoja. Diljem svijeta organiziraju se radionice, konferencije, umjetnički i sportski događaji, a aktivisti i mladi lideri promoviraju inovativne i društveno korisne inicijative.

12. kolovoza nije samo još jedan datum u kalendaru, to je prilika za slanje snažne poruke: mladi nisu budućnost — oni su temelj sadašnjosti. Poticanje njihove kreativnosti, sudjelovanja i angažmana ključno je za izgradnju inkluzivnijeg, održivijeg i pravednijeg svijeta.

(icv.hr)