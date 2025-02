Stravičnu traumu doživio je par kojem je u vikendicu između mjesta Sedlarica i Velika Črešnjevica u predjelu zvanom Otrovanski Breg upao mladi napadač. Dogodilo se to 8. lipnja 2023. godine oko 19:15 sati, kada je na vrata vikendice u kojoj su boravili vikendaši, 72-godišnjak i 64-godišnjakinja, pokucao 21-godišnji delinkvent rodom s područja Pitomače. Pokucao im je na vrata, a kada su mu otvorili, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, u njih je uperio vile koje je ponio sa sobom te zatražio da mu predaju novčani iznos od 500 eura, piše Podravski list.

Kada su mu prestravljeni i prestrašeni ljudi rekli da nemaju, krenuo je vilama na njih. Pri tome je muškarca ubo u lijevo koljeno zadavši mu tjelesnu ozljedu u vidu ubodne rane, dok je ženu ubo u desnu natkoljenicu, također joj zadavši tjelesnu ozljedu u vidu ubodne rane. Tko zna što bi se dogodilo da napadnuti muškarac nije reagirao i uhvatio vile kako bi spriječio daljnji napad. Snažno ih je povukao, ali je pao na zemlju, poslije čega ga je pijani 21-godišnjak koji je bio pod utjecajem alkohola većim od 2,5 promila vukao po terasi nekih šest metara. Potom su mu supružnici u strahu za život predali sav novac koji su imali kod sebe, odnosno 170 eura, no tu se pomahnitali napadač nije zaustavio.

Tražio ih je da mu predaju ključeve osobnog automobila, a kada su ga odbili, rekao je da će doći s pištoljem i vilama je ponovno krenuo prema muškarcu. No, u daljnjem napadu i uzimanju ključeva osobnog automobila nekako su ga uspjeli spriječiti jer im je u pomoć priskočio netko od susjeda i pozvali su policiju. Mladić je u međuvremenu pobjegao, no pronađen je tijekom noći i u istražnom je zatvoru proveo nešto više od godine dana.

Na kraju je mladić, koji je u trenutku napada imao jedva 19 godina, na Županijskom sudu u Bjelovaru proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela razbojništva i nepravomoćno je osuđen na godinu i pol dana maloljetničkog zatvora. Izrečena mu je i sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana koji će se izvršavati u ustanovi za izvršenje kazne maloljetničkog zatvora. Optuženi je 21-godišnjak tijekom suđenja priznao sve što mu se stavljalo na teret, kao i da je sav novac koji su mu predali ljudi iz Otrovanskog Brega potrošio.

– Nakon ovog događaja nisam odlazio u Otrovanski Breg, niti sam susretao oštećenike i do danas im se nisam ispričao jer me sram zbog djela koje sam prema njima učinio. Čovjek kojeg sam napao bio mi je prijatelj, no nakon događaja više nismo dobri i nismo u kontaktu – istaknuo je 21-godišnjak koji se pokajao zbog toga što je učinio, dok je psihijatrijska vještakinja naglasila da optuženik iskazuje crte disocijalnog poremećaja osobnosti.

– Pri tome se ističu nepoštivanje socijalnih pravila, niti zakonitog ponašanja. Obmanjivanje, opetovano laganje, lažno predstavljanje, varanje, impulzivnost, razdražljivost i agresivnost, napadi i tučnjave, zanemarivanje svoje i tuđe sigurnosti, uporna neodgovornost, kao i odsutnost osjećaja krivnje i ravnodušnost kad nekoga povrijedi – istaknula je u nalazu psihijatrica, a na njegovo rasuđivanje u trenutku suludog napada bitno je utjecala i alkoholiziranost.

