Stabilno, sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme možemo zahvaliti grebenu anticiklone koji se proteže prema jugoistoku i jugu. Tijekom nedjelje i u noći na ponedjeljak frontalni sustav sa sjeverozapada donijet će ponegdje izraženije grmljavinske pljuskove i osjetno osvježenje. Ponegdje će temperatura zraka u ponedjeljak pasti i za više od 10°C u odnosu na nedjelju. Ipak, sunčanih razdoblja neće nedostajati do kraja tjedna.

UV-indeks će biti visok do vrlo visok, stoga se preporučuje odgovarajuća zaštita. Temperature zraka do kraja tjedna neće se znatno mijenjati – jutarnje će biti između 19 i 23°C, a najviše dnevne od 30 do 33°C, ponegdje i koji stupanj više. U nedjelju se očekuje slab do umjeren, povremeno jak vjetar južnih i jugozapadnih smjerova, koji će krajem dana okrenuti na sjeverne.

U tjednu pred nama očekuju nas ugodnije temperature. Uz više oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi, ali prevladavat će suho vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se između 15 i 20°C, a dnevne između 25°C početkom tjedna i do 30°C krajem tjedna. Vjetar većinom slab do umjeren, pretežno sjevernih smjerova. UV-indeks ostaje visok do vrlo visok.

(icv.hr, kp)