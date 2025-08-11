U 89. godini života umrla je Gabi Novak, legendarna hrvatska pjevačica.

Krajem 1950-ih počela je nastupati, a njezin prepoznatljiv glas ubrzo ju je učinio jednom od najomiljenijih pjevačica tadašnje jugoslavenske glazbene scene. Repertoar joj je obuhvaćao pop i jazz, a već tijekom 1960-ih stekla je veliku popularnost i priznanja.

Tijekom bogate karijere snimila je niz albuma i singlova te surađivala s vrhunskim skladateljima i glazbenicima. Njezina umjetnička dostignuća potvrđena su brojnim nagradama, uključujući više Porina – 2002. za najbolju jazz izvedbu, 2003. za album godine, najbolji ženski vokal, najbolji pop album i najbolju vokalnu suradnju, a 2006. dobila je i Porin za životno djelo.

Prvi brak sklopila je sa skladateljem Stipicom Kalogjerom, a nakon razvoda 1970. godine, 30. ožujka 1973. udala se za kantautora Arsena Dedića, koji joj je bio suprug i umjetnički suradnik sve do njegove smrti 2015. godine. U braku su dobili sina Matiju Dedića, istaknutog jazz pijanista.

Gabi Novak često je nazivana prvom damom hrvatske zabavne glazbe, a njezina interpretacija, emotivni izražaj i umjetnički standard ostavili su trajan trag u glazbenoj baštini Hrvatske i šire regije.

Tijekom svoje duge karijere nekoliko je puta nastupala u Virovitičko-podravskoj županiji. U Otrovancu u sklopu Poetskih večeri, u Pitomači na Večeri poezije Drage Britvića te u Virovitici 2018. godine kada su ona i Matija Dedić održali koncert u prepunoj virovitičkoj knjižnici u sjećanje na Arsena Dedića.

