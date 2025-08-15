S kolovozom su na snagu stupile izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje su donijele novosti na tri područja i idu u korist golemog broja osiguranika: bitno se povećavaju naknade za bolovanja na teret HZZO-a za sve kategorije pacijenata, preciziraju se iznimke koje se ne moraju javljati svaka tri mjeseca na HZZO radi provjere statusa osiguranika i mijenjaju se naknade za troškove prijevoza pacijenta do najbliže zdravstvene ustanove.

Maksimalni iznos naknade za privremenu nesposobnost za rad tj. bolovanje, koja se isplaćuje na teret HZZO-a, sada iznosi 225 posto proračunske osnovice i od 1. kolovoza iznosi 995 eura, dok je ranije to bilo 565 eura. Valja napomenuti da se taj novi obračun primjenjuje od kolovoza odnosno na kolovoškoj naknadi koja se isplaćuje u rujnu, piše Poslovni.hr.

Povećanje dobne granice

Također, povećava se dobna granica djeteta kojeg roditelj njeguje dok je bolesno i za to prima naknadu stopostotne osnovice plaće: do sada se to odnosilo na njegu djeteta starog do tri godine, a sada do sedam godina.

Zbog obaveze tromjesečnog javljanja na HZZO uvedene prije dvije godine za određene kategorije osiguranika, zdravstveno osiguranje izgubilo je gotovo 200 tisuća ljudi. Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter zatražila je ustavnu ocjenu tog propisa, a odluka Ustavnog suda još se čeka. U namjeri popravljanja te odredbe koja je mnoge i neopravdano koštala zdravstvenog osiguranja, novim se zakonskim izmjenama navode kategorije osigurnika koje ne moraju dolaziti svaka tri mjeseca na šalter HZZO-a.

To su nezaposlene majke dok koriste rodiljne i roditeljske potpore, roditelji izvan sustava rada koji koriste pravo rodiljne i roditeljske brige o djetetu, osobe s invaliditetom trećeg ili četvrtog stupnja, zatim osobe koje zbog svoga zdravstvenog stanja ili drugog opravdanog razloga nisu u mogućnosti osobno pristupiti HZZO-u radi provjere okolnosti na temelju kojih im je taj status utvrđen dok traje ta objektivna nemogućnost – pod uvjetom da su o istom obavijestili HZZO.

Obaveza javljanja

Također se ne moraju javljati ni samohrani roditelji djeteta u dobi do sedme godine života kao ni oni koji u svom kućanstvu skrbe o teško bolesnom članu obitelji. Više se na Zavod svaka tri mjeseca ne trebaju javljati ni punoljetnici koji su iz nekog razloga prekinuli redovno školovanje, ali su u postupku ponovnog upisa radi nastavka redovitog školovanja.

Preduvjet je, dakako, da su se svi oni prethodno prijavili u evidenciju HZZO-a 30 dana nakon prestanka radnog odnosa ili drugog statusa preko kojeg su bili osigurani.

(poslovni.hr)