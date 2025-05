Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac izjavio je u srijedu da se nije postigla suglasnost s bankama oko uspostave nacionalne bankomatske mreže, ocijenivši da bi takva mreža bila dobra za banke, pri čemu imaju još oko godinu i pol dana da se na to eventualno odluče, piše Poslovni.hr.

Odgovarajući na pitanje novinara o izmjenama zakona o usporedivosti naknada, koje se trenutno nalaze u saborskoj proceduri i kojima je cilj građanima osigurati besplatan račun za redovna primanja, Primorac je rekao da smo do sada imali situaciju u kojoj su banke temeljem zakona dobile “ekskluzivno pravo” distribucije mirovina i plaća, pri čemu su diskrecijski utvrđivale naknade za vođenje, otvaranje, zatvaranje računa i sl. Banke su u posljednje vrijeme, u okolnostima i porasta profitabilnosti, najavljivale dodatno povećanje pojedinih naknada, što po Primorčevom mišljenju nije bilo dobro, pa je stoga u saborsku proceduru upućen spomenuti zakon.

Pritom, paket besplatnih usluga za koje banke potrošaču neće smjeti naplaćivati naknadu uključuje otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, korištenje internetskog ili mobilnog bankarstva, uplatu i podizanje gotovine na šalterima ili bankomatima, primanje novčanih uplata u eurima iz Hrvatske i inozemstva, izdavanje i korištenje debitne kartice te plaćanje karticom u trgovinama.

Prvotnim prijedlogom građanima je trebalo biti besplatno i pet podizanja novca na bankomatu druge banke, dakle one kojoj nisu klijenti. No, kako je Primorac izjavio prošli mjesec, Hrvatska narodna banka (HNB) se očitovala kako bi potonji element mogao “značajno ugroziti stabilnost poslovanja banaka”.

Stoga, pojasnio je danas Primorac, povela se rasprava o potencijalnoj uspostavi zajedničke bankomatske mreže, što bi značilo da bi podizanje novca na svakom od bankomata za građane bilo besplatno, pri čemu je Ministarstvo financija izašlo s prijedlogom memoranduma o razumijevanju između banaka, ministarstva i HNB-a, kojim bi se ta mreža uspostavila.

– Nismo se usuglasili oko teksta tog memoranduma, ali nismo htjeli ni gubiti vrijeme, tako da je u saborsku proceduru otišao zakon s odredbom koja kaže da od 1. siječnja 2027. građani koji imaju takav besplatan paket imaju pravo mjesečno na dva besplatna podizanja sredstava na bankomatu druge banke – izjavio je Primorac.

Istaknuo je i da, ukoliko banke smatraju da mogu stupiti u projekt uspostave nacionalne bankomatske mreže, Ministarstvo financija je i dalje sklono potpisati taj memorandum, kao i pomoći im u tom procesu.

– No to nije nešto na što želimo na bilo koji način intenzivno motivirati banke, jer mi svoj cilj u smislu zaštite građana postižemo upravo s ovom odredbom, to jest s odgodnom klauzulom u zakonu, i dajemo im vremena ‘de facto’ godinu i pol dana da uspostave tu mrežu – izjavio je Primorac, koji smatra da bi takva zajednička mreža bila dobra za banke.

Pet značajnih inicijativa za zaštitu potrošača

Istaknuo je da je ovo samo jedan u nizu napora Ministarstva financija u cilju zaštite potrošača na financijskom tržištu. Tako, od njegovog stupanja na dužnost u srpnju 2022. godine, potpisan je sporazum s bankama kojim su regulirana prešutna prekoračenja po tekućim računima, nakon toga je ukinuta i potreba isplate pojedinih primanja na žiroračun, a donesen je i zakonski paket kojim je regulirano trgovanje potraživanjima i rad agencija za naplatu potraživanja.

Mogućnost ulaganja građana u državne vrijednosne papire ministar financija također vidi kao iskorak u smjeru zaštite potrošača, s obzirom da građani na svoje depozite u bankama primaju “gotovo 0 posto” kamata, pa ovako mogu ostvariti veći prinos.

(poslovni.hr)