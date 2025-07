Do kraja tjedna očekuje nas nastavak iznadprosječno visokih temperatura, čak 6 do 12°C iznad višegodišnjeg prosjeka za početak srpnja. Iako će uz umjeren do jak dnevni razvoj naoblake tijekom vikenda postojati mogućnost za mjestimične pljuskove s grmljavinom, oni će biti iznimka, a ne pravilo. Općenito, tjedan pred nama obilježit će stabilno i sunčano vrijeme.

Sunčanih razdoblja neće nedostajati – svakodnevno se očekuje između 11 i 15 sati sunčanih sati

Jutarnje temperature bit će između 18°C i 23°C, a najviše dnevne između 32°C i 36°C, dok će u gorskim krajevima biti nešto manje vruće. UV-indeks će biti vrlo visok, stoga se preporučuje oprez pri boravku na suncu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a tijekom vikenda u okretanju na jugozapadni.

U drugom dijelu tjedna sve je izglednije blago osvježenje, no što se tiče oborina – i dalje je sve neizvjesno. Jedino je sigurno da značajnijih kiša još nema na vidiku.

(icv.hr, kp)