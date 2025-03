Što se smije, a što ne smije raditi u zajedničkim prostorima zgrada, navedeno je u novom Pravilniku o kućnom redu u zgradama za kojega Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti u savjetovanje davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 20. travnja 2025.

Pravilnik o kućnome redu općeg je karaktera, sadrži 24 članka koji se odnose na pravila korištenja zajedničkih prostora u zgradi. Ovim Pravilnikom propisuje se kućni red određivanjem dopuštenih razina buke, sprječavanjem nakupljanja otpada u posebnim dijelovima zgrade, utvrđivanjem satnice kućnog reda i mira te definiraju odstupanja u iznimnim slučajevima. Također, određene su obveze vlasnika stanova koji iznajmljuju svoje nekretnine.

Osim navedenoga, Pravilnik propisuje što je dopušteno držati te što nije dopušteno činiti na lođama, balkonima i terasama (posebnim i zajedničkim dijelovima zgrada), kakve su obaveze suvlasnika radi održavanja vodovodnih i sanitarnih uređaja u posebnim dijelovima zgrada te koje su obveze vlasnika kućnih ljubimaca. Ujedno, prijedlogom Pravilnika propisuje se i vrijeme izvođenja radova u posebnim dijelovima zgrade tijekom radnih i neradnih dana te obvezu najave početka radova.

Piše da se kućni red i mir ne smije remetiti radnim danom od 15 do 17 sati i od 22 do 7 ujutro, vikendom i blagdanom od 13 do 17 i od 22 do 9 sati.

Na uličnim pročeljima balkona, lođa i terasa ne smiju se postavljati tende, roloi ili sjenila osim ako natpolovičnom većinom suvlasnika nije odlučeno o njihovom jednoobraznom izgledu za cijelu zgradu. Ako se cvijeće ili drugo bilje drži na balkonu, mora biti u posudama koje su osigurane od pada i zadržavaju vodu da prilikom zalijevanja ne bi oštetila prozore, pročelje, fasadu zgrade. Također nije dopušteno bacanje bilo čega kroz prozore, vrata ili s balkona.

Nije dozvoljeno ostavljanje ostavljanje bicikala, skutera, motocikala, romobila, ormara, kuhinjskih aparata, vreća, kutija, obuće, otpada i drugih stvari koje mogu izazvati požar ili narušavati izgled u kućnim vežama, prolazima, zajedničkim hodnicima, terasama, tavanima i stubištima i na okućnici. Izuzetak je držanje bicikala i romobila u unutarnjim zajedničkim dijelovima zgrade pod uvjetom da je korisnicima osiguran slobodan prolaz od najmanje 120 centimetara (suvlasnici donose zajedničkom odlukom).

Dozvoljeno je držanje dječjih invalidskih kolica u zajedničkim prostorijama koja također ne smiju ometati slobodan prolaz. Kućne veže, stubišta, prolazi i zajednički hodnici moraju biti osvijetljeni, dok je u podrumu zabrano držanje lako zapaljivih stvari i tekućina.

Svaki suvlasnik dužan je brinuti da ulazna vrata zgrade moraju biti stalno zatvorena i osigurana električnom bravom ili zaključana.

Korisnici su dužni održavati čistoću stubišta, hodnika i ostalih zajedničkih dijelova te ih čuvati od oštećenja, dužni su organizirati čišćenje snijega i leda s krovova i pločnika te spriječiti nastanak štete drugim korisnicima zgrade i trećim osobama u svezi sa snijegom i ledom na svim površinama koje se nalaze na građevinskoj čestici zgrade.

Za nepridržavanje odredbi kućnoga reda stanari mogu dobiti novčanu kaznu od 50 do 500 eura.

(icv.hr)