Danas, treći petak zaredom, počeo je novi opći bojkot trgovina. Kao i prošla dva petka, inicijativa “Halo, inspektore” pozvala je građane da bojkotiraju sve oblike kupovine, od trgovina, benzinskih postaja i pekara, do internetske kupovine. Također, od sutra se na tjedan dana bojkotira kupovina u Konzumu. Za taj trgovački lanac odlučili su se građani glasanjem u anketi koju je pokrenula inicijativa “Halo, inspektore”.

Provjerili smo kakva je situacija u trgovinama na području Virovitice i čini se kako je odaziv građana slabiji no protekla dva petka. Dućani su prazniji no inače, ali ipak ima više ljudi nego je to bilo prošlog petka.

Danas je na snagu stupila i odluka o ograničenim cijenama, kojom je Vlada utvrdila listu 70 proizvoda s ograničenim cijenama. Cilj mjere je pomoći građanima u zaštiti od visokih cijena u trgovinama.

(icv.hr)