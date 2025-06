Tijekom ljetnih vrućina često čujemo izraz “pasje vrućine”. Iako psi teško podnose vrućinu, postanak izraza “pasje vrućine” nema veze s psima, već sa starim Grcima i Rimljanima te zvijezdom Sirius.

Sirius je najsjajnija zvijezda na noćnom nebu i u našim se krajevima može vidjeti nisko nad horizontom, ali tek krajem jeseni te zimi. Međutim, u antičko doba Sirius je bio vidljiv nad horizontom tijekom ljeta – krajem srpnja i prve polovice kolovoza. Kako je Sirius najsjajnija zvijezda u zviježđu Veliki pas (lat. Canis Major) stari Rimljani su ga zvali i Pasja zvijezda što su preuzeli od starih Grka, od kojih su preuzeli i pojam pasjih dana (lat. dies caniculares).

To su bili dani, otprilike od kraja srpnja do kraja prve polovice kolovoza, kada je Sirius izlazio zajedno sa Suncem. Na području južne Europe ovo se razdoblje podudara s klimatološki najtoplijim razdobljem u godini, pa se pojam pasji dani tijekom vremena proširio i na izraz pasje vrućine. Tako je kulturna ostavština antičkih vremena tijekom stoljeća stigla i do nas. Kao što znamo iz vlastitog iskustva, u našim su krajevima to doista često i dani s najvišim temperaturama u godini.

LIPANJ BEZ OBORINA

Dane pred nama obilježit će ljetni vremenski uvjeti. Zadržat će se djelomice do pretežno sunčano vrijeme, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Jutarnje temperature zraka između 14°C i 22°C ili koji stupanj više. Najviše dnevne između 27°C i 35°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. U tjednu pred nama u okretanju na južne i jugozapadne smjerove. UV -indeks visok i vrlo visok!

Usmjerimo pogled na klimatološke podatke za lipanj, na području Virovitice. Naime, od 1951. godine u bazu DHMZ-a za područje Virovitice obavljaju se mjerenja. Najtopliji lipanjski dan imali smo 24. lipnja 2021. godine kada smo mjerili 36,5 °C. Najhladniji lipanjski dan imali smo 02. lipnja 1977. godine kada smo mjerili 0,9 °C. Mjesečna količina oborine 94.2 mm. Najviše oborine 242.4 mm. 2010. godine. Najmanje oborine 3.3 mm. 2021. godine.

Ipak, ove 2025. godine, barem do danas, 19. lipnja, nije zabilježena oborina, a pogled na vremenske uvjete do kraja mjeseca ne ukazuje na oborine. Tako da nam se „smiješi“ najsušniji lipanj!

Broj dana s kišom – 12, max 21, 1985. godine. Min 2, 2021. godine.

Broj toplih dana – 16, max 29, 2019. godine. Min 5, 1989. godine.

Broj vrućih dana- 4, max 15, 2019. godine.

Broj toplih noći- 0, max 5, 2013. godine.

(icv.hr, kp)