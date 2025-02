Nakon završetka bojkota Eurospina, Lidla i dm-a, odlučeno je da će se od subote, 8. veljače, na tjedan dana bojkotirati Konzum. Ova odluka donesena je putem ankete koju je pokrenula platforma, ujedno i organizator bojkota, “Halo, inspektore”, na kojoj su građani glasali za trgovački lanac koji će biti sljedeći na redu za bojkot, a glasanje je trajalo do ponoći u srijedu.

– Anketa je provedena 5. veljače 2025. od 00 do 24 sata. Nažalost, zbog velikog broja glasova dva puta je došlo do pada servera, a istoga dana teleoperater HT imao je telekomunikacijskih problema koji su otklonjeni oko 13 sati. Zbog toga pristup anketi nije bio moguć više od pet sati, što je djelomično utjecalo na reprezentativnost. No, unatoč tim poteškoćama, zabilježeno je ukupno 211.638 glasova od 144.732 glasača. Odlukom potrošača, prvi trgovački lanac koji će biti bojkotiran tjedan dana, od subote, 8. veljače, do petka, 14. veljače 2025., jest Konzum – objavili su iz platforme “Halo, inspektore”.

Osim toga, u petak, 7. veljače, građani su ponovno pozvani na opći bojkot.

– Organiziramo još jedan bojkot – na sve! Od trgovačkih lanaca i pekarnica do usluga svih vrsta. Cilj je pokazati da možemo manje trošiti. Dakle, u petak bojkotiramo sve proizvode i usluge – najavio je Josip Kelemen, čelnik platforme “Halo, inspektore”.

(icv.hr)