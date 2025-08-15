Na tjednoj bazi Europska komisija ažurira statistiku cijena goriva u europskim državama što potrošačima daje mogućnost da kompariraju cijene i toče tamo gdje je jeftinije.

Kao što usporedni podaci od 7. kolovoza pokazuju, Hrvatska je među jeftinijima, ali ako su vam važne uštede treba biti oprezan. Naime, u mnogim europskim državama cijene variraju od benzinske stanice do benzinske stanice, a često su povećane na autocestama, piše Revija HAK.

Iskazane cijene u tablici treba shvatiti kao neki prosjek svih ponuđenih cijena benzinskih i dizelskih goriva. Na primjer, u Hrvatskoj možete mnogo bolje proći od 1,46 eura za Eurosuper ili 1,49 eura za Eurodizel, ako točite na gradskim benzinskim stanicama ili na otvorenoj cesti. Na mnogima će Eurosuper biti oko 1,44 eura, a premium Eurodizel oko 1,46 eura po litri. Jeftiniji Eurodizel je duboko ispod 1,40 eura.

Ako se želite informirati o cijenama goriva u Hrvatskoj, možete to učini na karti HAK-a, gdje su označene cijene na pojedinim benzinskim stanicama.

Trenutne cijene goriva u 19 europskih zemalja