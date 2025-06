Jučer, 26. lipnja, smo zabilježili novi lipanjski temperaturni maksimum za Viroviticu – u najtoplijem dijelu dana grad se “kuhao” na 36,8°C. Za usporedbu, prethodni “rekord” je izmjeren 24. lipnja 2021. godine, a iznosio je 36,5°C. Izuzetno vruće bilo je na području cijele Virovitičko-podravske županije:

Slatina – Medinci: 38,0°C

Voćin – Ćeralije: 37,7°C

Orahovica: 37,4°C

Bilogora: 37,2°C

Virovitica: 36,8°C

Osim najtoplijeg lipanjskog dana, tijekom noći i ranog jutra zabilježene su grmljavinske nestabilnosti, ponegdje i izraženijeg intenziteta.

Današnji dan donosi predah od paklenih vrućina – temperature će biti 5 do 7°C niže u odnosu na jučer. Najviše dnevne temperature očekuju se do 30°C. Veći dio dana obilježit će izmjena sunčanih i oblačnih razdoblja, a ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi, osobito u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjevernih i sjeveroistočnih smjerova.

Vremenska prognoza za vikend

Tijekom subote i nedjelje očekuje se postupni porast temperature. Sunčanih razdoblja neće nedostajati. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 17 i 21°C, dok će najviše dnevne biti između 28 i 31°C. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera. UV indeks će biti visok do vrlo visok – preporučuje se zaštita od sunca.

Početkom idućeg tjedna temperature će ponovno rasti i ponovno ćemo se približiti ili dosegnuti 35°C. Vrijeme će ostati suho, stabilno i vrlo toplo.

(icv.hr)