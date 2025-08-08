Petak će obilježiti obilje sunca i slab vjetar. Dnevna temperatura zamjetno će porasti te će najviše vrijednosti biti i do 32 °C. Jutarnje podjednake kao u četvrtak ili malo više, lokalno uz mogućnost kratkotrajne magle.

Prema prognozi meteorologa Tomislava Kozarića iz DHMZ-a za HRT, i sljedećih dana na kopnu će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. Opasnost od vrućine bit će velika, s najvišim dnevnim temperaturama koje bi u nekim područjima mogle dosegnuti i do 37 °C. Vjetar će uglavnom biti slab, a u ponedjeljak ponegdje do umjeren sjeveroistočni.

Za subotu je za Osječku regiju izdan žuti meteoalarm zbog visokih temperatura, koje mogu biti potencijalno opasne za osjetljive skupine poput starijih osoba i djece. U nedjelju će opasnost biti još izraženija – na snazi će biti narančasti meteoalarm, koji upozorava na vrlo visoke temperature i povećani rizik od toplinskog stresa.

(icv.hr)