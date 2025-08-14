Do kraja tjedna očekujemo nastavak iznadprosječno visokih temperatura zraka. Tijekom četvrtka, petka i subote očekujemo djelomice do pretežno sunčano vrijeme. Neugodno tople ili tropske noći te vrući i vrlo vrući dani. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka između 19°C i 22°C ili koji stupanj više. Najviše dnevne između 33°C i 36°C. UV – indeks vrlo visok!

Tijekom nedjelje, uz više oblaka dnevnog razvoja, očekujemo kratkotrajne nestabilnosti, češće u drugom dijelu dana. Temperature zraka u blažem padu, ali i dalje vruće. Vjetar će prolazno okretati na sjeverni.

Tjedan pred nama donosi podnošljivije temperature zraka koje će biti primjerenije dobu godine. Jutarnje temperature zraka između 17°C i 20°C ili koji stupanj više. Najviše dnevne između 29°C i 35°C. UV – indeks visok i vrlo visok! Veći dio tjedna obilježit će djelomice sunčano vrijeme. Vjerojatnost kratkotrajnih nestabilnosti povećava se pred kraj tjedna, ali i dalje ne treba strahovati od konkretnijih, obilnijih i čestih oborina. Tako da će se vrlo vjerojatno i ovog puta raditi o mjestimičnim kratkotrajnim nestabilnostima. Konkretnije oborine i dalje nisu na vidiku.

