Tjedan pred nama obilježit će temperature zraka primjerenije dobu godine. Veći dio tjedna obilježit će djelomice sunčano vrijeme, a tijekom četvrtka i petka očekujemo povremenu kišu ili grmljavinske pljuskove. Jutarnje temperature zraka između 14°C i 20°C ili koji stupanj više. Najviše dnevne između 24°C u dane vikenda i 33°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Sredinom tjedna prolazno južnih i jugozapadnih smjerova. UV – indeks umjeren i visok.

I dalje na vidiku nema konkretnijih ili obilnijih oborina, niti značajnijeg zahlađenja s kojem bi „otpuhali“ ljeto. U ponedjeljak, 1. rujna ulazimo u klimatološku jesen 2025. godine.

(icv.hr, kp)