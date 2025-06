Grad Zagreb objavio je karte zatvaranja prometa zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona koji se održava u subotu na Hipodromu. Kako je na današnjoj press konferenciji Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za promet, plan zatvaranja podijeljen je u tri faze, a sve ovisi o broju ljudi na terenu i procjeni policije, piše Index.

Faza 1 – zatvaranje od petka navečer

Crveni dio je faza 1 koja počinje u kasnim večernjim satima u petak.

– Najvažniji razlog je da očekujemo da će dio ljudi na hipodrom dolaziti kroz noć, dok je dio pokušaj da zaštitimo kvartove od ljudi koji bi tamo parkirali – rekao je. Bit će zatvoreno dok se većina ljudi ne raziđe, vjerojatno u nedjelju ujutro.

Faza 2 – Avenija Dubrovnik i SR Njemačke zatvaraju se u subotu

Plavi dio je faza 2 koja će se dogoditi u nekom trenutku u subotu, zbog velikog broja pješaka koji će tu biti. Zatvorit će se kad broj pješaka dođe do kritične razine, vjerojatno u subotu popodne, rekao je.

– Kad se procijeni da je dovoljno pješaka, policija će donijeti odluku o zatvaranju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke. Može se očekivati da će to biti tijekom subotnjeg popodneva – rekao je.

– Već u petak u kasnim satima nećemo imati ZET-ov terminal Glavni kolodvor. ZET se na to pripremio. Vukovarska već od jutra neće funkcionirati, tramvaje nećemo ni slati tamo. ZET će biti maksimalno angažiran, koliko to struja dopušta – rekao je.

– U fazi 2, u kojoj se zatvara Avenija Dubrovnik, tramvaj neće odmah stati. Vozit će koliko je to god moguće – rekao je.

Faza 3 – moguća dodatna zatvaranja

Najšira zona, faza 3, je prikazana žutom bojom. Uključuje i izlaz s autoceste. Ova faza nije definirana na način da se sigurno zatvara. Ona je opcionalna, služi da se službe pripreme na tu mogućnost”, rekao je.

– Treća faza nije unaprijed određena – to je rezervna varijanta – objašnjava Pavuna, pa dodao:

– Faza 3 postoji zato da se sve službe – Grad, policija i ostali – mogu pripremiti ako dođe do potrebe za dodatnim zatvaranjima. To nije sigurno, ali može se dogoditi.

– Naša želja je da Držićeva ostane otvorena, da građani imaju prometnicu prema gradu – rekao je.

– Za istočni dio se nadamo da neće biti potrebe da se zatvori. Međutim, ako deseci tisuća budu hodali preko Mosta mladosti, ako budu hodali po cesti, policija će morati poduzeti mjere i zatvoriti Držićevu na ovom potezu. Vukovarska se zatvara samo na potezu Miramarska-Kruge. To je glavni koridor iz centra grada – rekao je.

– Očekujemo da će veliki dio posjetitelja iz zapadnog dijela grada ići preko dva mosta, tu će proći deseci tisuća pješaka. To će trajati satima. Izgubit ćemo terminal Savski most i okretište tramvaja. Tramvaj neće funkcionirati ako dođe do tog zatvaranja. Policija će, ako dođe do toga, zatvoriti i Jadranski most kako bi pješaci mogli ići preko njega – rekao je.

(icv.hr)