Veljača prevrtača u tjednu pred nama će opravdati ovaj epitet. Tjedan pred nama će obilježiti nestabilni i promjenjivi vremenski uvjeti. Temperature zraka u padu, osobito prema kraju tjedna. Oborine će biti mješovitog tipa: od kiše i smrznutih oborina na granici kiše i snijega, odnosno„ledenih kiša“, pa sve do susnježice i snijega i to ne samo u gorju. Trenutni prognostički izračuni najviše oborina „crtaju“ tijekom petka. Za najavu snježnog pokrivača još ćemo pričekati koji dan, no sigurno je kako će kišobran u tjednu pred nama dobro doći.

Temperature zraka neznatno više u odnosu na višegodišnje prosječne vrijednosti. Jutarnje između -3°C, tijekom subote i nedjelje vjerojatno i koji stupanj niže, te 2°C. Najviše dnevne između 1°C i 10°C tijekom četvrtka. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu, a zbog niskih jutarnjih temperatura zraka moguća je poledica.

Što će na kraju biti od snijega i snježnog pokrivača koji prognostički izračuni „crtaju“ u drugoj polovici tjedna više ćemo znati tijekom srijede. Ovako mi meteorolozi vidimo tip/vrstu oborina u danima pred nama za područje Virovitice. I sami možete vidjeti „čušpajz“ koji gledamo.

