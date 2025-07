Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu objavio je kako su zalihe svih krvnih grupa trenutačno smanjene, a posebno nedostaje krvna grupa A+. Upozoravaju kako je situacija ozbiljna te pozivaju građane da se odazovu i daruju krv.

– Molimo sve građane koji mogu darovati krv da se odazovu darivanju. Hvala vam na humanosti – poručuju iz Zavoda.

U skladu s time, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica poziva sve darivatelje i one koji to tek žele postati na akciju darivanja krvi koja će se održati sutra, u subotu 12. srpnja, od 8:30 do 12:00 sati, u prostorijama GDCK Virovitica, Masarykova 6.

Darivanje krvi jednostavan je čin koji može nekome spasiti život.

(icv.hr, žđl)