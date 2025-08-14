Zbog sigurnosti kupaca, Pepco je iz prodaje odlučio povući jedan od proizvoda. Radi se o bomber jakni za bebe dječake (PLU 614536), prenosi Poslovni dnevnik.

– Ovaj proizvod ne udovoljava zahtjevima europske norme EN 17394-3:2021. Zbog mogućnosti odvajanja malih dijelova, proizvod predstavlja opasnost od gušenja. Molimo Vas da kupljeni proizvod vratite u najbližu Pepco trgovinu. Trošak kupnje proizvoda će biti vraćen, račun nije potreban – objavio je Pepco.

Ovakve mjere su dio odgovornog poslovanja i usklađenosti s europskim i nacionalnim propisima o zaštiti potrošača. Iako povlačenje proizvoda može privremeno narušiti povjerenje kupaca, transparentno postupanje i brzo reagiranje pokazuju spremnost kompanije da stavi zdravlje i sigurnost na prvo mjesto.

